"No soy ningún bicho raro": Mujer trans devastada tras ser plantada en su cita con un hombre

28/12/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En las redes sociales, un video protagonizado por Lucía Peregrin, una mujer trans, ha generado conmoción al mostrar su profunda tristeza después de que un hombre la dejara plantada en su cita programada. A través de TikTok, compartió su experiencia entre lágrimas, desatando una oleada de solidaridad y reflexión sobre los desafíos que enfrentan las personas trans en la sociedad.

Crónica de una desilusión

Lucía Peregrin narró su historia, destacando que a pesar de haber hablado previamente con el hombre y revelar abiertamente su identidad trans, este la aceptó inicialmente. Sin embargo, tras días de conversación, desapareció, cancelando la cita pactada. Este cambio repentino provocó en Lucía Peregrin no solo tristeza, sino también un ataque de ansiedad.

"El chico de el que hablo sí que le gustaba yo, tanto físicamente como personalmente. ¿Que pasó? Hablamos al respecto largo y tendido. Al final me comentó que no pasa nada y no era un impedimento para él y que nada cambiaba. Después de esto desapareció", dijo.

#ansiedad #rechazo #chicatrans #trans ♬ sonido original - Lucia Peregrin @luciaperegrin96 ESTOY HARTA QUE ME RECHACEN POR SER TRANS. A pesar de estar operada con mi reasignacion y dar por finalizada mi transicion. Se me sigue rechazando y es licito no pasa nada, a todo el mundo no le puedes gustar , lo se soy consciente de ello , tampoco pretendo agradar a todo el mundo. En el video como se puede observar estoy sufriendo un ataque de ansiedad. ¿por que? te preguntaras , bueno del chico de el que hablo si que le gustaba yo, tanto fisicamente como personalmente. Que paso ? saco el tema si yo soy trans , hablamos al respecto largo y tendido. Al final me comento que no pasa nada y no era un impedimento para el y que nada cambiaba. despues de esto desaparecio. La sensacion de rechazo la e experimentado muchas veces en mi vida y sobre este tema miles de veces , me da impotencia y rabia por que yo no puedo hacer nada para cambiar el echo de que soy trans. Pero lo que si puedo conseguir es visicilizar lo que nos pasa a las chicas trans , para que aquellas personas desconocidas en el tema , tomen algo mas de empatia y normalidad al respecto , por que yo soy una chica mas del mundo y no soy ningun bicho raro. y me da mucha rabia todo lo que se dice al respecto de las chicas trans y sobre mi. tambien puedo llegar a entender que yo no estoy respetando a los chicos heteros por mis faltas de respeto en el video , en mi defensa dire que es en caliente y estaba sufriendo un ayaque de ansiedad , aunque eso no es justificable se puede observar que muchas de las cosas que digo nisiquiera tienen sentido y me expreso muy mal por que estoy sufriendo un ataquede panico y obiamenre me duele mas lo mio soy persona. #depresión

Lucha por la visibilidad trans

La mujer trans, a través de su video, expresó su determinación de "visibilizar" las experiencias diarias de las personas trans. Reveló que la sensación de rechazo es una lucha constante en su vida y en la de muchas personas trans. Lucía Peregrin busca generar empatía y normalizar la diversidad, haciendo un llamado a comprender la realidad de las mujeres trans y desafiar estereotipos.

"La sensación de rechazo la he experimentado muchas veces en mi vida y sobre este tema miles de veces, me da impotencia y rabia porque yo no puedo hacer nada para cambiar el hecho de que soy trans. Pero lo que sí puedo conseguir es visibilizar lo que nos pasa a las chicas trans, para que aquellas personas desconocidas en el tema tomen algo más de empatía y normalidad al respecto".

Un llamado a la empatía

En medio de los miles de comentarios y millones de reproducciones, Lucía Peregrin compartió su propósito de enfrentar el estigma que rodea a las mujeres trans. Destacó que aunque algunas de sus palabras puedan carecer de sentido debido al ataque de ansiedad que experimentaba, su objetivo es transmitir la realidad y la humanidad que existe detrás de la etiqueta de "trans".

"No soy ningún bicho raro y me da mucha rabia todo lo que se dice al respecto de las chicas trans y sobre mí. También puedo llegar a entender que yo no estoy respetando a los chicos heteros por mis faltas de respeto en el video, en mi defensa diré que es estaba sufriendo un ataque de ansiedad".

"Aunque eso no es justificable se puede observar que muchas de las cosas que digo ni siquiera tienen sentido y me expreso muy mal porque estoy sufriendo un ataque de pánico y obviamente me duele más lo mío soy persona", terminó.

La experiencia de Lucía Peregrin, plasmada en un video que se volvió viral, no solo refleja una historia personal, sino que también resalta los desafíos y estigmatizaciones que enfrentan las personas trans. Su valentía al compartir su vulnerabilidad busca no solo generar conciencia, sino también fomentar la empatía y la normalización de la diversidad en la sociedad.