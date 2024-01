¿Nueva cábala? Mujer se atora al comer uvas por Año Nuevo y reacción de su pareja se vuelve viral

El inicio del 2024 trajo consigo una curiosa anécdota protagonizada por una pareja que decidió incorporar una peculiar cábala en la tradicional ingesta de las 12 uvas de Año Nuevo. Lo que debería haber sido un momento festivo se convirtió en un video viral cuando la mujer se atragantó con una de las uvas y la reacción de su pareja se volvió el centro de atención en las redes sociales.

El video, publicado por la cuenta de paola.poulain, captura el instante en que la pareja, sumida en la emoción del conteo regresivo, se dispone a comer las uvas que simbolizan los deseos para el nuevo año.

Las primeras tres uvas fueron ingeridas con entusiasmo, pero la situación dio un giro inesperado con la cuarta uva, que la mujer no pudo tragar y quedó atascada en su garganta, volviéndola repentinamente roja.

La sorpresa inicial de su pareja dio paso a una acción rápida. Intentó ayudarla dándole palmadas en la espalda, pero al no surtir efecto, recurrió a la maniobra de Heimlich, una técnica de primeros auxilios para desobstruir las vías respiratorias. La tensión del momento se disipó cuando, finalmente, la mujer logró tragar la uva y la situación se transformó en una anécdota para recordar en el resto del año.

El incidente no pasó desapercibido en las redes sociales, donde el video se compartió masivamente y generó una oleada de comentarios variados. Algunos usuarios expresaron su incredulidad, mientras que otros elogiaron la rápida y efectiva respuesta de la pareja ante la inusual situación.

"Si a pao no le pasa algo no es pao", "No parece broma porque se puso súper roja pero pobre Pau", "Sea actuado o no, están mostrando como se puede salvar una vida con la maniobra de Heimlich", "Ay Pao igualmente será un buen año con la uva atorada jaja", "mejor cómanse las uvas tranquilos después de las campanadas, no vale la pena estar todo apresurado, que bueno que todo bien", fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.