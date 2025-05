Papa Léon XIV se mantiene activo en las redes sociales: MIRA AQUÍ su primera publicación

14/05/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El Vaticano informó que el Papa León XIV, de nombre secular Robert Francis Prevost, ha decidido mantener su presencia activa en las redes sociales por medio de cuentas oficiales en 'X' (antes Twitter) e Instagram, y ya realizó su primera publicación tras asumir el cargo como Sumo Pontífice.

Redes sociales del Papa León XIV

De acuerdo a lo difundido por Vatican News, el portal de información de la Santa Sede, desde el último martes 13 de mayo el Sumo Pontífice ha tomado el legado de las cuentas de X, denominadas @Pontifex, que fueron empleadas por el Papa Francisco y también por Benedicto XVI.

A detalle, precisan que en dicha red social las publicaciones se realizaron en nueve idiomas, siendo estos: inglés, español, portugués, italiano, francés, alemán, polaco, árabe y latín, y se lograron sumar un total 52 millones de seguidores.

"León XIV recoge la herencia de las cuentas de X @Pontifex que utilizó el Papa Francisco y, con anterioridad, Benedicto XVI, y que, publicando en nueve idiomas (inglés, español, portugués, italiano, francés, alemán, polaco, árabe y latín) suman en total 52 millones de seguidores", indica.

Según manifestó el Vaticano, los contenidos que fueron publicados por el Papa Francisco se van a archivar próximamente en la correspondiente sección del sitio web institucional de la Santa Sede (vatican.va). Las publicaciones en la cuenta @Franciscus seguirán siendo accesibles como archivo conmemorativo "Ad Memoriam".

Primera publicación del Sumo Pontífice

La cuenta del Santo Padre en Instagram se encuentra con el usuario @Pontifex, donde el perfil muestra el nombre del Papa León XIV y la descripción "Peace be with you all!", que en español es: "¡La paz sea con todos vosotros!".

La primera publicación del Sumo Pontífice en dicha red social es un carrusel de fotos que recoge lo que ha vivido el líder de la Iglesia católica desde que fue elegido como el sucesor de Francisco en el cónclave 2025.

"¡La paz esté con todos ustedes! Este es el primer saludo de Cristo resucitado, el Buen Pastor. También yo quisiera que este saludo de paz entre en sus corazones, llegue a sus familias, a todas las personas, dondequiera que estén, a todos los pueblos, a toda la tierra", indica el texto que acompaña las instantáneas.

El Vaticano ha resaltado que la presencia de los Papas en las redes sociales comenzó el 12 de diciembre de 2012, cuando Benedicto XVI lanzó la cuenta @Pontifex en el entonces Twitter; la cual luego fue retomada por Francisco. Posteriormente, el 19 de marzo de 2016, se añadió la cuenta oficial en Instagram (@Franciscus).

De esta manera, ahora el Papa León XIV ha decidido mantener una presencia activa en las redes sociales. El líder N° 267 de la Iglesia católica obtuvo más de 912 mil 'me gusta' y 21,9 mil comentarios en la primera publicación que realizó en su cuenta de Instagram.