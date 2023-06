Mujer revela en que gasta los 400 soles que recibe como pensión de su hijo: "Me voy de shopping"

Muchas personas tienen líos judiciales para fijar una pensión alimenticia después de una ruptura sentimental, por lo que una joven que recibe 400 soles mensuales decidió revelar en que gasta todo ese dinero; ante esto, muchas mujeres se sintieron identificadas.

Kim Jara recurrió a su cuenta de TikTok (@kiiiimjara2010) para hacer un video algo gracioso sobre el tema mencionado, ya que colóco como título "En lo que me gasto los 400 poederosisimos S/400 de pensión de mi baby (sarcasmo)", dando a entender que el dinero que recibe no es suficiente.

En el video que dura 26 segundos, Kim empieza mostrando que lo primero en lo que gasta es en llevar a su hijo a ver animales, pero también van a comer pollo a la brasa juntos.

Pero después de esto, empezó a mostrar en forma de sarcasmo las cosas que supuestamente hace con la pensión de 400 soles; la mujer dijo que se va de shopping, además dejó entrever que le alcanza para comprar la lonchera de su pequeño hijo, come chatarra y hasta se va de fiesta con sus amigas.

Lo más sorprendente es cuando mostró que que paga la pensión de kinder de su hijo (370 soles) y hasta lo lleva al pediatra y le organiza cumpleaños con solo 400 soles.

El clip que ya se volvió viral en redes sociales como TikTok, cuenta con más de 15 mil 'me gusta', mil comentarios y 150 mil visualizaciones.

En ese sentido, muchas de las seguidoras de Kim se sintieron identificadas con el video, por lo que no dudaron en dejar comentarios brindarlo su apoyo y también haciendo bromas sobre las pensiones que reciben por parte de sus exparejas para sus hijos.

"Hermana, has parte 2, me parece que aún te queda dinero", "Mándeme vibras, estoy peleando por los 1000 mensuales para irme de viaje a Miami", "400 me gasto 3 días jajajaja", "Se ve que te queda dinero todavía", "Lo mismo me pasa a mí y hasta me doy viajes", "Pensando que siempre queda dinero", "400 no alcanza ni para la comida del mes", se lee en los comentarios del video de TikTok.