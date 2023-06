Evelyn Vela felicita a Melissa Klug por embarazo: "Después de doce años, no tendría otro hijo"

En una entrevista para un medio local, 'La Reina del Sur', Evelyn Vela, reveló que no tiene la intención de tener otro hijo, luego de felicitar a su mejor amiga Melissa Klug, que espera a su sexto hijo fruto de su relación con el futbolista Jesús Barco.

La exmodelo y amiga íntima de "La Blanca de Chucuito" no dudó en decir al Trome que sí ha conversado con Melissa Klug sobre su embarazo, y que próximamente se estarían reuniendo para que le brinde mayores detalles de su proceso de gestación.

Aclaró, además, que no tomarán bebidas alcohólicas.

Para Vela, el padre del hijo de Melissa es una persona decente y que se complementa muy bien con su amiga, incluso se animó a hablar de su rol de padre por primera vez.

El reportero del referido medio le consultó a Evelyn Vela, si al igual que su "amiguísima" se animaría a tener otro bebé, a lo que ella respondió con contundencia que ese tema no se encuentra dentro de sus planes.

"¡No! Después de doce años, no me animo a tener otro hijo, volver a criar, a empezar de nuevo, no me veo. Ahora estoy sufriendo con mis tres hijos, están grandes pero son demandantes", exhortó.