Jaime Bayly se lanzará como creador de contenido: Descubre el enfoque de su nuevo canal de YouTube

Desde Miami, Estados Unidos, el reconocido escritor peruano Jaime Bayly ha emocionado a sus seguidores al anunciar el lanzamiento de su nuevo canal de YouTube. El sábado 1 de julio marcará el inicio de esta emocionante aventura en la que el autor compartirá aspectos de su vida y reflexiones sobre sus libros.

Jaime Bayly, famoso por su obra "No se lo digas a nadie", promete a sus seguidores que en este nuevo espacio evitará hablar de política, en un intento de brindar un ambiente distendido y centrado en otros aspectos de su fascinante trayectoria.

"Y como en la tele, de lunes a viernes, hablo siempre de política, y eso me deja a veces un poco exhausto de hablar de política, envenenado tantas intrigas políticas, la idea es que este canal doméstico, casero, que vamos a grabar aquí mismo en esta sala de nuestra casa, no aborde los temas tan tóxicos de la política", dijo Bayly.

El canal de YouTube de Jaime Bayly promete ser un espacio único donde los seguidores podrán adentrarse en la mente del escritor y descubrir detalles íntimos de su vida y proceso creativo. Desde anécdotas personales hasta reflexiones sobre la literatura y el mundo en general, se espera que el polémico conductor brinde a sus seguidores una experiencia enriquecedora y entretenida.

"¿De que irá entonces este canal personal? Bueno de lo que está pasando en mi cabeza y en mi corazón, de lo que me preocupa y obsesiona, y de lo que me atormenta y me ilusiona. Como siempre trataré de ser genuino y transparente con ustedes. Me hace mucha ilusión lanzar este canal de YouTube que llevará mi nombre Jaime Bayly, agregó.