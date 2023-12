Auto sorprende con singular decoración y los internautas reaccionan: "El verdadero espíritu navideño"

En redes sociales encontramos los casos más virales e insólitos, como el compartido en TikTok, donde un joven quedó sorprendido al ver un auto rojo cubierto en su totalidad con peculiares decoraciones navideñas, a pocos días de la Nochebuena.

Muchas personas no dudan en adornar sus viviendas con distintas luces, adornos y árboles para recibir la Navidad al lado de sus amigos y familiares, además de dejar impactados a cada uno de sus invitados en una noche muy especial para todos a nivel internacional.

En el material audiovisual, de solo 10 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un vehículo recorre las calles con muchas luces navideñas que brillan en una avenida oscura por la que transita el medio de transporte. Muchos transeúntes, incluido el resto de conductores, no pudieron dejar pasar la oportunidad de grabar la escena.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en señalar que la escena revelaría el "verdadero espíritu navideño". Por otro lado, algunos usuarios pidieron que el conductor del auto tenga en cuenta que tanta carga dañaría su batería.

Algunos se preguntaron cómo era posible que el dueño del vehículo lograra colocar tantas luces y que no se caiga cuando esté a una máxima velocidad.

"El sistema de carga soportando", "no lo tiene cualquiera", "la batería tendrá buen aguante", "qué creatividad", "el más inteligente de la ciudad", "yo la menos obsesionada con la Navidad", "Próximamente yo porque amo la Navidad", "él sí trae el espíritu navideño al cien", "esyoy cansado jefe, pobre auto", "ojalá no se dañe en un futuro", "ja, ja, ja, el verdadero espíritu navideño", "no me río porque puedo ser yo, amo la Navidad", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.