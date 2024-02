Mujer sorprendió a su esposo saliendo de un motel y le salió con insólita excusa: "Estoy trabajando"

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un insólito video donde una mujer no dudó en encarar a su esposo por encontrarlo saliendo de un motel en Barranquilla, ya que ella estaba completamente segura de que él le era infiel con otra llamada Rosa, a pesar de que el hombre trataba de excusarse.

Muchas parejas atraviesan conflictos y problemas, pero las inseguridades y rumores de una posible infidelidad son el detonante para que den por terminadas sus relaciones amorosas, a pesar del dolor que les pueda provocar.

En el material audiovisual, de solo tres minutos y 47 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una mujer que viste un vestido azul se encuentra furiosa esperando en los exteriores de un motel de su localidad, ya que se enteró de que dentro se encontraba su esposo con otra.

La mujer identificada como Ingrid, ve salir a su esposo tratado de abandonar del lugar en su motocicleta y sin importarle las miradas de los demás, sostuvo una tensa discusión porque estaba muy segura de que 'sacaba los pies del plato' con alguien llamada Rosa.

El hombre intentó defenderse alegando que su presencia en el motel obedecía solo a motivos laborales, por cuenta de un trabajo de plomería que estaba efectuando en el establecimiento de citas.

"Estoy es trabajando, estoy trabajando. ¿Cuál es el problema? Amigo (le preguntó a un testigo), ¿No estaba revisando un baño que usted me mandó a buscar?", fueron sus palabras en un intento desesperado por justificarse para evitar el regaño de su esposa y el escándalo que armó.

Sin embargo, su esposa no aceptó sus explicaciones y continuó el enfrentamiento, incluso, en presencia de la policía, que fue alertada por los vecinos del lugar.

La petición de la mujer era que "Rosa" se pronunciara. Le dijo al esposo: "Esto es una residencia. Sal, sal que te estoy esperando. No me interesa tu plomería; pero a Rosa te la jodo (sic)".

En medio de su furia e incredulidad, la mujer expresó que apostaba lo que fuera para revisar las cámaras, ante la certeza que la invadía en ese momento.

"Pago lo que sea y me revisan las cámaras. Si la metiste, y no digas mentiras, y reviso las cámaras, y pago lo que me pidan (...) ¡Sí la metiste! Hace una hora", determinó.