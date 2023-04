Muñeco de Gerard Piqué es quemado durante tradición de Semana Santa: "Perdón que te salpique"

La 'quema de Judas' es una de las tradiciones culturales más significativas en España que se realiza en Semana Santa, exactamente el Sábado de Gloria. Los pobladores crean un muñeco y luego lo queman, este año hicieron uno de Gerard Piqué.

El último sábado 8 de abril, la 'quema de Judas' volvió a cerrar la Semana Santa en España. Este año, al rededor de 30 pobladores de Teror, Localidad en Gran Canaria, España, elaboraron un gran muñeco inspirado en Gerard Piqué, con su reloj Casio incluido.

El muñeco de Gerard Piqué fue paseado por las calles en un camión, en un recorrido animado por Vitamina Band, hasta la Plaza de Sintes, donde fue quemado. La celebración culminó con fuegos artificiales y la participación de la Orquesta Star Music y Linea Dj.

En los últimos años, la 'quema de Judas' en Teror, España, los pobladores han elaborado y quemado diferentes personajes públicos como Pocholo, la Pantoja de Puerto Rico, Carlos de Inglaterra, Julián Muñoz , Farruquito, el "Chikilicuatre", Pepe Benavente, entre otros.

El exfutbolista español Gerard Piqué fue acusado de xenófobo por sus comentarios realizados durante una entrevista con el periodista Gerard Romero para su canal de YouTube, donde habló de las agresiones que recibió desde Latinoamérica tras su separación con Shakira.

"Mi expareja es latinoamericana, no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades ¡miles! No me importa nada.. porque no los conozco de nada, porque son gente que están ahí, no tienen vida, qué importancia les tienes que dar, es que cero".