Ni Lima ni Cusco: Turista revela el departamento del Perú donde vivir es más barato

30/05/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Aunque muchos departamentos del Perú tienen paisajes hermosos y comidas deliciosas, no en todos resulta barato mantener una buena calidad de vida y, en ese contexto, los turistas son quienes tienen una mayor comprensión de este dato. Así una joven que ha viajado por nuestro país sorprendió al revelar que una región del sur es la opción más barata para asentarse y explicó sus razones que han sorprendido a muchos internautas.

¿Cuál es el departamento del Perú donde vivir es más barato?

A través de su canal de Youtube, "Fran Prat Architect', la joven chilena contó que esta región en el sur del Perú donde resulta cómodo vivir se trata de Tacna.

Según sus declaraciones, el lugar es pequeño, con buenos centros médicos, hoteles baratos y tiene el mejor precio para comprar soles.

"En Chile hay muchas personas que me ven que no creen que esto sea real y las personas que opinan en contra es porque realmente no conocen Tacna y no han ido. Los hoteles en Tacna son muy económicos y son muy buenos. Hay tantas cosas que podemos hacer ahí", contó la muchacha, que tiene más de 42 mil suscriptores en Yotube.

La turista chilena también comentó que, a pesar que Tacna no era tan grande como la capital, era el mejor lugar del territorio peruano para comprar en soles. Incluso lo comparó con el norte del país, donde comentó que había visto "la peor tarifa".

"Tacna es una muy buena alternativa a diferencia de Lima. En cuanto a comer a la alimentación, si tú quieres puedes ir a comer todos días a un restaurante, o puedes ir al mercado y comprar. Es todo fácil, es todo bien sencillo. La limpieza en cuanto al mercado también es buena, yo no me he enfermado nunca hasta el momento en Tacna con los jugos gigantes y toda esa atención que tienen los peruanos en Tacna es mucho más hospitalaria", sentenció.

Usuarios lo confirman

En los comentarios del video que ha tenido gran repercusión entre sus seguidores, muchos usuarios confirman sus declaraciones y agradecen por la información brindada.

"Moquegua, Tacna y Arequipa son ciudades estupendas para vivir", "buen video", "gracias por visitar mi hermosa ciudad", "Tacna es un lugar limpio", "excelente información", "pronto la nueva carretera para llegar a Bolivia", "muy buen análisis de nuestra ciudad heroica", "Tacna es lo máximo", son algunos de los comentarios en redes sociales.