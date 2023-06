¡Ni con sus hijas! Mujer 'reclama' a su padre en plena actuación de su nieto

17/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos distintos videos conmovedores e insólitos como el compartido en la plataforma asiática de TikTok, donde una joven madre captó el preciso momento en que su padre prestaba atención a la actuación realizada por su nieto en su colegio por el 'Día del padre'.

Amor de abuelo

En el material audiovisual se ve cómo Judith Sáenz, la dueña de la cuenta del clip, decide reclamarle a su papá por ver que él siempre está pendiente de las actividades que realiza su nieto y cuando ella era niña nunca pudo estar presente.

"Cuando nunca fue a mi actuación, pero para el nieto primerito está. (...) ¡Ni con sus hijas iba a la actuación, pero al del nieto sí va", se lee en la descripción del video de 11 segundos de duración y donde se ve al señor usando una corona hecha con papel y decorada con muchos brillos.

Los comentarios que realizó la madre de familia, los realizó con un tono sarcástico y felicitó a su padre por ayudarla con los cuidados de su hijo y no perderse ninguno de los momentos más especiales de su vida.

¿Cómo reaccionaron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir el tierno gesto del señor por no perderse las actividades que realiza su nieto. Otros se quedaron sorprendidos al ver que la mujer le reclamaba por no ir a los eventos donde ella participaba de niña.

"Así son mis padres. Nunca asistían ni a una reunión, pero con los nietos hasta orquesta donan", "por trabajo, la mayoría no disfrutaron de esos eventos", "buen reclamo", "mi niña interior diría lo mismo con esa emoción", "pero es diferente porque años atrás estaba full trabajo, pero para los nietos ya están jubilados y con mucho más tiempos libre", "mi papito igual deja de hacer su trabajo y siempre se da tiempo para mi hijito", "siempre aman más a sus nietos que a sus propios hijos", "mi papito si le pido seguro va orgulloso a ver a sus nietas, tal como fue conmigo y mis hermanos", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

De esta manera, el reclamo realizado por la mujer hacia su padre, por no asistir a sus eventos escolares cuando ella era niña, causó gran revuelo en redes sociales y generó opiniones divididas. Además, otros usuarios aprovecharon en recordar divertidas anécdotas vividas junto a sus padres en su infancia.