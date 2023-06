"Lo logré, papá": Joven asiste a su graduación con la foto de su papá fallecido

04/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El día de la graduación es para muchos jóvenes el momento más importante de sus vidas, al considerarlo como un peldaño más para salir adelante y lograr ser todo un gran profesional. Por ello, una joven no dudó en buscar la mejor forma de tener a su padre fallecido presente en su ceremonia de graduación.

Llevó una foto de él a su ceremonia

En el material audiovisual compartido por la cuenta de TikTok, @manuelasierral, Manuela Sierra Luján conmovió a más de uno de sus seguidores al sostener en una de sus manos un globo blanco donde estaba escrito el nombre de su progenitor y dice: "Papá, lo logré", mientras camina al estrado donde recibe su diploma de graduación en la Universidad de Antioquía, ubicada en Medellín, Colombia.

En otra escena, la joven suelta el globo y se va volando al cielo, mientras en su otra mano sostiene una fotografía de su padre fallecido, y mantiene una sonrisa al saber que él la cuida desde el más allá y ella siempre lo tendrá presente en todo momento de su vida.

¿Cómo reaccionaron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió viral rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir el tierno gesto de la joven recién graduada por nunca olvidarse de su padre y de todo el esfuerzo que hizo en vida para que ella y su familia puedan tener lo mejor.

"Él es un ángel que guiará tus pasos", "llorar por otros es mi pasión", "me emocioné hasta las lágrimas", "él está orgulloso de ti", "felicidades", "hermoso homenaje para tu papá", "éxitos a futuro", "él siempre velará cada uno de tus pasos, tú solo trata de enorgullecerlo con tus logros", "recuerdos que duelen en el alma", "mi papá también partió al cielo, pero siempre lo tengo presente", "me hubiese gustado tener a mis papás vivo y compartir mis logros con ellos", "valoren por eso a sus padres en vida", "son nuestros mayores tesoros", "no dudes que él te vigila desde el cielo, bendiciones", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

"Valoren a sus padres en vida"

Es así, como muchos usuarios aprovecharon para dejar sus más conmovedoras anécdotas al conocer la historia de Manuela Sierra, quien nunca dudó en rendir un emotivo homenaje a su papá fallecido durante su ceremonia de graduación, y en recordar a los jóvenes a siempre valorar los esfuerzos que hacen los padres por sacarlos adelante.