Niño se emociona al saber que podrá ser donante de su hermana pequeña con cáncer: "Salvaré tu vida"

01/02/2024

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y conmovedores, como el compartido en TikTok, donde un pequeño niño se mostró emocionado y feliz de poder saber que ayudará a salvar la vida de su hermana menor, quien tiene leucemia linfoide, un tipo de cáncer a la médula ósea.

El cáncer es una enfermedad que, en muchas ocasiones, impide que realicemos nuestras actividades con normalidad y nos arrebata a nuestros seres más queridos, quienes no logran vencer la dura batalla.

Será donante de su hermana

En el material audiovisual, de solo 33 segundos de duración, se ve el preciso momento en que los padres explican a los dos hermanos de Josie, la afectada, que a penas tiene 2 años de edad, que han hecho análisis y que solo uno de ellos es compatible para la donación. Desde este momento, el niño está deseando ser él el héroe que consiga salvarla.

Caden se retorció de emoción y preguntó: "¿Quién es?" Tanto él como Kinley se taparon la boca con las manos mientras esperaban la respuesta. Janette anunció que Kinley era compatible cinco sobre 10, lo que significa que Caden donaría células madre a su hermana.

Ante la noticia, Caden se lanzó a través de la habitación gritando de emoción, como si hubiera ganado el mayor premio de su vida. El padre de los menores le dijo: "Caden, vas a salvar la vida de Josie".

Su pequeño salvador

El pequeño niño se quebró y no dudó en abrazar a su pequeña hermanita, quien estaba sobre la camilla del hospital, para decirle: "Josie, te salvaré".

La otra hermana le recalca de que, por favor, salve a la menor. Caden de solo 6 años de edad, realiza un gesto de victoria con sus manos mientras da vueltas por toda la habitación, rebozando de alegría y emoción.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que se mostraron conmovidas con la reacción del menor por saber que podrá ser el pequeño héroe de su hermana, quien lucha contra una dura enfermedad.

"Ese niño entendió lo que es ser hermano mayor", "yo soy capaz de dar la vida por mis hermanos, pero hay límites, por ejemplo: lavar sus platos", "yo le hubiera dado toda mi médula a mi hija con tal de no haberla perdido", "mi sobrino pasa por una batalla contra el cáncer y su hermano menor fue el único compatible", "es lo más hermoso que he visto", "ay, me hizo llorar", "será un gran hombre", "no puedo parar de llorar", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó conmoción en las redes sociales al ver cómo un niño de seis años de edad se mostró muy emocionado al saber que será el donante de células madres de su pequeña hermana, quien tiene cáncer.