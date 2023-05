"No existe compañía más hermosa": Perrito acompaña a su dueña a terminar su trabajo universitario

03/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales nos demuestran una vez más, que el 'amor perruno' no tiene límites. En distintos videos se les ven a estas tiernas mascotas realizar hilarantes actividades y conmovedores momentos junto a sus dueños. Por ello, un breve video subido en la cuenta de @fatimavc07, en la plataforma de TikTok, enterneció a más de uno de sus seguidores.

Demostró su lealtad y fidelidad perruna

En el material audiovisual se ve el preciso momento en que una joven se encontraba frente a una laptop para terminar su trabajo universitario y tuvo que quedarse hasta la madrugada para poder culminar con el proyecto que la ayudaría a obtener una buena calificación que la ayude a alcanzar su meta profesional.

"Para mi Peludo, ya que siempre me acompaña hasta la madrugada haciendo mis trabajos de la U, a pesar de tener sueñito", se lee en la descripción del video, donde la joven se mostró conmovida por el amor de su mascota hacia ella.

Cansada y un poco ajetreada por tratar de terminar a tiempo, la joven no esperó a que su adorable perrito la acompañara. Su 'fiel amigo' decidió estar junto a ella toda la noche despierto, como dándole todos los mejores ánimos para que no se dé por vencida.

"Es una ternura": reacciones al video viral

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en expresar su admiración por la tierna escena que protagonizó este pequeño perrito al no abandonar a su dueña a altas horas de la noche, ya que otros animalitos irían a dormir sin importarles nada.

"Yo lo nombre en mi dedicatoria de tesis", "el mío me acompañó en todo mi doctorado. Él ahora es el Dogtor Osito Paddington", "like los que nombramos a nuestros perrihijos en la dedicatoria de tesis, mis bebés no me dejaban sola en las madrugadas", "se parece a mi perrito que ahora ya es un angelito, no pude evitar soltar unas lágrimas, ámala y cuídalo mucho", "hermoso bebé", "yo lo tendré que dejar con mi familia cuando me valla a la U, ¿quién me haré compañía?", "habrá que comprarle su toga y birrete cuando lo logren", "ellos son lo mejor, igual el mío me acompaña mientras trabajo", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

Video tiene 17.000 reproducciones

Además, otros usuarios en redes sociales señalaron que los animalitos son siempre leales y te acompañan en todo momento. Mientras tanto, otros aprovecharon para hablar de sus perritos y compararlos con la conmovedora escena y decir que algunos dedicaron sus tesis a estos fieles amigos perrunos.