¡No hay quien se resista! Joven salvadoreña probó ceviche por primera vez y dice: "Se me hace agua la boca"

28/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡Es una exquisitez! Todos saben que la comida peruana es una de las mejores del mundo y diversos extranjeros han quedado deslumbrados por su sazón. Por ello, una muchacha salvadoreña llegó al país y degustó por primera vez los potajes más característicos de nuestra gastronomía.

Esa es la historia que compartió Jhonny Cano (@johnny_cano.peru) en TikTok, en el que se que la muchacha, emocionada recibe un plato de ceviche, arroz con mariscos y una bandeja de chicharrón con yucas para quedarse asombrada por todos los insumos que deberá probar.

Extranjera degustó gastronomía marina peruana y su reacción es viral

Salvadoreña no pudo ocultar su asombro por los platos que probó en su estadía en nuestro país.

El clip titulado: "Salvadoreña prueba ceviche, arroz con marisco y chicharrón", ya cuenta con más de 700 mil reproducciones y alrededor de 45 mil me gustas en tan pocos días, fue bien recibido por los internautas, quienes resaltaron la sazón de nuestros potajes son irresistibles para cualquiera.

Por consiguiente, se puede observar como la chica, sin dudarlo, prueba el ceviche para mencionar que estaba "riquísimo" y que se la hacia "agua la boca" ante uno de los platillos banderas de la nación.

Algunos aprovecharon para comentar el curioso e hilarante momento, asegurando que "la comida peruana es otro nivel y no les sorprende que les gustes"; dado que es, para mucho, el mejor plato de todo el Perú.

Otros mencionaron que es muy agradable saber que a la comunidad internacional le agrade nuestra comida; puesto que es, según una persona un "manjar de los dioses" y que no tiene comparación".

"Qué hermoso es ser peruano", "La comida peruana es lo más rico que vas a probar", "Nada se compara a un rico ceviche hecho en Perú". "Quiero regresar a Perú y volver a probar toda su comida", "No me sorprende que le guste", "No hay comparación con la comida peruana, es otro nivel", "No cabe duda que nuestra comida es top a nivel mundial", "Como no va a estar rico, si es un manjar de los dioses", "Que satisfacción se siente cuando un extranjero prueba nuestra comida y les guste", "Su cara de sorpresa es lo que más me impacto", fueron algunas de las reacciones de los cibernautas en la plataforma china.

De esta manera, una muchacha salvadoreña quedó impactada por comer y sentir por primera vez el sabor del ceviche en su estancia en nuestro país y se volvió viral en TikTok en cuestión de días.