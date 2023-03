Tiktoker causó polémica al decir el motivo por el cual sigue en el Perú: "¡No tenemos ampays!"

25/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Iklea, desde hace un tiempo atrás está haciendo patria en tierras peruana y esta vez se animó a contar, a sus más de 481 mil seguidores de TikTok, por qué sigue en el Perú.

"Razones por las que vivo en Perú a pesar de su crisis política", esta es la frase con la que la extranjera comienza su explicación. En el video, la mujer identificada como Iklea, indica que se queda en el Perú porque ama comer pollo a la brasa, puede viajar en provincia y sentir que viaja en el extranjero, en el Salvador no existen los ampays, no sabe usar bitcoins y que la nación centroamericana está dolarizada.

Seguidores reaccionan al video

Cabe señalar que muchos turistas llegan al país por la variedad gastronómica, bellos paisajes y la cultura que posee, pero son muy pocos los que indican que sea por los ampays. Por lo cual, como era de esperar, los distintos seguidores de Iklea, en TikTok, comenzaron a opinar sobre el video que subió en la plataforma china.

"Acá nunca te aburres", "Lo de los ampays me parece suficiente razón", "Entonces conoces a mi ex (es de El Salvador)", "El pollito a la brasa es lo más importante", "en El Salvador es más seguro caminar por las calles gracias a tu presidente", "me preocupa, cómo que no existen los ampays", "Perú podrá tener todo tipo de crisis, pero en comparación a otros países, vamos bien", "yo me iría a donde fuera con Bukele", "mira que cambiar a Bukele por un presidente nuevo cada año, has de tener buenas razones", son algunos de los comentarios de los seguidores.

"Y yo peruano quiero ir a El Salvador", "uno se muere de hambre a veces, pero de aburrimiento jamás", "confirmo, 1 mes en El Salvador en el 2022, y la comida genera una enorme diferencia, es popular la comida mex pero la peruana la supera titánicamente", "Lima es como otro país por eso te parece que vas a otro país cuando viajas al interior. Lamentablemente", "me causó risa de los viajes", "Bukele está haciendo de El Salvador un país a seguir", "todos quieren a Bukele en todo el mundo, orgullo salvadoreño", "en El Salvador tienes el mejor presidente", "en El Salvador necesitan personas como tú", acotaron otros.

El Salvador y Bukele

Recordemos que actualmente el país centroamericano es gobernado por Nayib Bukele, un joven presidente que se ha hecho famoso en las redes sociales por sus estrictas medidas contra los pandilleros.