¿Qué habrá hecho? Joven suplica y ruega de rodillas para que su pareja lo perdone

10/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Cuando hay un engaño de por medio, en una relación, muchas parejas optan por terminar definitivamente y no verse más. Sin embargo, el joven del video subido en TikTok, no lo consideró así e hizo de todo para que su pareja lo perdonara.

Rogó por su perdón

¡Sin miedo al qué dirán! En el material audiovisual se ve el preciso momento en que una pareja parece estar discutiendo y el chico, con una cartulina rosada, se arrodilla para rogar por el perdón de quien alguna vez fue "el amor de su vida".

La mujer se muestra indiferente ante los intentos del hombre por conseguir que pase por alto "una infidelidad" o un acto que la disgustó demasiado, tal como consideran algunos seguidores de la cuenta donde se compartió el video.

"No es fácil estar enamorado (...) Cuando se te queda el celular en casa", se lee en la descripción del video, dejando entreveer que su pareja quizás encontró algunas conversaciones con otra mujer y le fue infiel.

Video tiene 800 mil reacciones

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y fue compartido en distintos medios de comunicación, donde las personas no dudaron en comentar por la reacción del joven para conseguir el perdón de su pareja, así sea estar de rodillas frente a todos en la calle.

Por otro lado, algunos usuarios manifestaron que así se acabe una relación y sea doloroso poder superarlas, el joven debería tener "un poco de amor propio y dignidad", antes de realizar esos actos en la vía pública.

"Si en caso es infidelidad, no se lo perdonaría jamás", "la señora está muy molesta. No le perdona", "hay que tener dignidad", "no se le ruega a nadie", "falta mucho amor propio", "le entregó la demanda de la pensión alimenticia de la bendi. Y juraba cambiar y ser mejor padre", "cuenta la leyenda que sigue esperando que pase el camión", "me gusta la actitud de ella como diciendo aquí yo no he perdido nada, gané", "tarde o temprano los pillan igual así es la vida no se conforman con una", "me gusta la firmeza de la chica sin importancia. Y punto", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

De esta manera, el clip generó opiniones divididas por ver cómo un hombre se arrodillaba para rogar por el perdón de su amada y sin tener éxito en el intento debido a la indiferencia que le mostró en la calle.