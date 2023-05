¡No lo soportaron! Hinchas de Cristal se enojan con narrador argentino por gritar gol de River Plate

28/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Los hinchas de cada equipo de fútbol son capaces de defender de todas las formas posibles a su selección, así nos lo demuestra el video compartido en TikTok por la cuenta de @billycorrales8.

Hinchas molestos con 'Tano'

En el material audiovisual se ve el preciso momento en que el narrador argentino, Hernán Santarsiero, conocido como el 'Tano', protagonizó un momento de tensión en el Estadio Nacional del Perú, por gritar efusivamente el gol que dio el empate a River Plate contra Sporting Cristal, quienes se enfrentaban por obtener tres puntos más en el grupo D de la Copa Libertadores.

Cuando llegó el gol del empate del jugador Rodrigo Aliendro, el narrador comenzó a gritar con gran entusiasmo frente a los hinchas rimenses, sin medir las consecuencias: ¡todos voltearon a verlo y reclamarle por celebrar el gol en el Estadio Nacional y no hacer lo mismo con 'el equipo de sus amores! Además, aprovecharon para gritarle: "calla conch...re".

Ante las críticas y algunos insultos de los hinchas celestes, 'Tano' Santarsiero solo atinó a decirles: "Estoy trabajando". Además, manifestó que comprendía a los peruanos, ya que es parte de las emociones que provoca un encuentro deportivo.

Sporting Cristal vs. River Plate

Como se recuerda, ambas selecciones terminaron el partido de la fecha 4 de la Copa Libertadores con un empate 1-1, dejando a la escuadra celeste en el tercer puesto de su grupo.

Asimismo, el próximo encuentro de Sporting Cristal será frente al equipo de The Strongest en La Paz, el 7 de junio en el Estadio Rafael Mendoza Castellón.

Reacciones de los seguidores

Como era de esperarse, el video se volvió viral y generó cientos de comentarios de personas que trataron de apoyar al narrador argentino manifestando que él solo cumplía con su trabajo y los hinchas celestes no debieron reaccionar de esa forma.

"Él es un periodista y narrador partidario de River, solo que en Perú no hay cultura de narradores partidarios, no sé porque se arañan por eso", "es su chamba", "yo de los hinchas me paraba en el ventanal para que no pueda ver", "es el narrador de la radio de River que esperaban que no lo grite", "soy de Cristal pero es Mariano closs, el mejor narrador de habla hispana, más respeto es su chamba", "una cosa es gritar lo goles como comentarista y otra distinta es gritarlo como fanático y ese fue el caso", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.