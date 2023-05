"¡Tiene garra como todo hincha crema!": Abuelita conmovió por su pasión al alentar a la 'U'

07/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Los hinchas de cada equipo, en especial de los nacionales, sorprenden a todos cada día con sus mejores barras para alentar a los jugadores de cada selección. Es así como un video publicado por la cuenta de @josuaparedes, en la famosa plataforma asiática de TikTok, enterneció las redes sociales al mostrar la actitud de una abuelita en el estadio Monumental.

"Siempre fue hincha de la 'U'"

En el material audiovisual se ve cómo un joven camina junto a su abuelita rumbo al Estadio Monumental para cumplir uno de sus mayores sueños: ¡alentar al equipo de sus amores, Universitario de Deportes!

Por ello, su nieto no dudó ni un segundo y la llevó vestida con la camiseta de la 'U' y con una gran sonrisa, la adulta mayor se mostró emocionada por poder asistir al último duelo del cuadro crema contra Sporting Cristal. Donde la escuadra merengue ganó por 2-0.

En la descripción del video se lee: "Cumpliendo el sueño de mi viejita. Y dale 'U', la abuelita crema. Ayúdenme a conseguirle una camiseta autografiada". Asimismo, en el breve clip se oye al joven decir: "Mi abuelita, hincha crema a muerte, cumplió su sueño de ir al Monumental a ver al equipo de sus amores".

"¡Nadie le gana!"

En otra escena del clip, se ve cómo ambos disfrutan del encuentro deportivo junto a una gran multitud de personas hinchas de Universitario de Deportes. ¡Gritos y alegría! La abuelita no duda en decir frente a la cámara que ¡nadie le gana a la 'U', jugaba de la conc... (...) vamos a ganar aunque sea con uno más y, si se puede, tres más".

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó cientos de comentarios de personas que se mostraron felices por la alegría que demostraba la abuelita por ir a un partido de la 'U' y decir que es 'hincha hasta la muerte'.

"Ojalá algún día me dé la suerte de darme un nieto así y me lleve a ver al más grande del Perú", "te vas a ir al cielo, hermano, y dale U", "me hubiera encantado tener una abuelita con quien compartir rutas y aventuras", "buena, acciones para aplaudir", "me hubiera encantado tener una abuelita con quien compartir rutas y aventuras. Sueño que jamás se cumplirá, tienes suerte de tenerla", "ese recuerdo va quedar para siempre. Bien hermano crema, bendiciones para la nona", fueron algunas de las principales reacciones en el video de TikTok.