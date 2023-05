"¡Se le metió el diablo!": Joven es captado bailando de forma extraña en centro comercial de Santa Anita

08/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En un centro comercial popular en Santa Anita, dos jóvenes optaron por unirse a un desafío de baile en el que demostraron sus habilidades mientras se movían al ritmo de la canción "Gasolina" de Daddy Yankee.

Durante la actuación, uno de los jóvenes se emocionó tanto que empezó a moverse de una manera inusual, lo que resultó en una escena curiosa que llamó la atención de los usuarios de las redes sociales y se convirtió en viral.

Saca los pasos prohibidos al bailar "Gasolina"

En el video publicado por la usuaria de TikTok Claudia Emily (@Clau.Emily19), se puede ver claramente el momento en que los jóvenes se preparan para mostrar sus habilidades de baile en un duelo.

La presentadora del evento anunció el comienzo del desafío y, de inmediato, comenzó a sonar la conocida canción "Gasolina" de Daddy Yankee. En ese instante, uno de los jóvenes, vestido con un short negro y un polo rojo, empezó a cambiar su postura.

El joven se agachó y comenzó a bailar al compás del reggaetón, incluso girando sus ojos para mostrar la intensidad de su baile. Poco después, empezó a mover sus caderas y esto causó un gran revuelo entre los presentes.

El video se hizo viral y atrajo la atención de miles de usuarios, quienes no pudieron evitar hacer bromas sobre los movimientos únicos del joven peruano.

Reacciones de los usuarios

La usuaria de TikTok Claudia Emily (@Clau.Emily19) compartió el clip viral con la leyenda: "Se le metió el diablo, me hizo el día este chico, cosas que uno ve".

El video que superó los 1.8 millones de visualizaciones en la plataforma, también tiene 127 mil 'likes'. Al respecto, muchos usuarios también destacaron la habilidad del muchacho para bailar reguetón.

"Se le fue el wi-fi", "No sé si aplaudir o sacar mi rosario", "Protégeme, Señor, con tu espíritu", "Que uno revise si no hay alguien atrás", "Pensé que se iba a desmayar", "Alguien debió gritar", "Estaba triste y me hiciste el día con este video", fueron algunos de los comentarios en el video viral.

Daddy Yankee lanzó el remix de la "Gasolina"

Daddy Yankee, el famoso cantante puertorriqueño, ha alcanzado el estatus de ícono en el género urbano. Después de casi 20 años, lanzó el remix de "Gasolina", una canción que se considera la más importante en la historia del reggaetón y que fue fundamental en el éxito del artista a nivel internacional.