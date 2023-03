"Nos tenemos que ayudar": Núria Tomás, exnovia de Gerard Piqué, reaviva polémica por Shakira y Clara Chía

10/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡Crece la polémica! Apareció la exnovia de Gerard Piqué, Núria Tomás, quien respondió preguntas sobre Shakira y Clara Chía, devolviendo así todas las miradas de los fanáticos hacia el lío amoroso en el que se ve envuelto el exjugador del Barcelona.

El campeón del mundo en 2010, quien parece estar tratando de enfocarse en su proyecto de la Kings League, ha acaparado las portadas esta semana luego de que la cantante barranquillera decidió viajar a Estados Unidos con sus dos hijos, Milán y Sasha.

Según informaron los medios, Piqué y sus padres no estuvieron de acuerdo con la idea de su expareja, lo que generó un clima de tensión. Además, se filtró la presunta decepción de su nueva pareja, Clara Chía Martí, por las primeras fotos en público que les tomó la prensa.

Tras ello, las preguntas respondidas por la actriz Núria Tomás reavivan la polémica y hacen que Gerard, con quien terminó su relación hace más de 10 años, permanezca en el ojo de la tormenta.

Declaraciones de Núria Tomás

En medio de un evento de promoción de negocios, a la también empresaria le formularon preguntas en torno a lo sucedido con la relación entre Shakira y el ahora exjugador.

"Cuando hay sentimientos por medio cada uno lo lleva a su manera. No soy nadie para opinar, no me atrevo, no conozco a Shakira, no he tenido la oportunidad de preguntarle", declaró Tomás a Europa Press.

Posteriormente, la periodista preguntó por el tema en torno a Clara Chía, sobre todo luego de que ella declaró que su vida "había sido arruinada" cuando se filtraron las primeras imágenes suyas en compañía de 'Geri'.

"No te puedo decir nada pero las mujeres nos tenemos que ayudar y estar a una", expresó Núria, quien también agregó que es cuestionada por los medios de comunicación cada vez que existe una polémica relacionada a su expareja, por lo que ya se siente acostumbrada a que su nombre sea mencionado constantemente.

"Desgraciadamente me he acostumbrado. Ya ni lo miro ni lo veo. Es increíble que después de tantos años me sigan relacionando con ese tema", dijo la referida actriz.

Hijo de Shakira dio idea para sesión con Bizarrap

El éxito de la sesión entre el productor argentino, Bizarrap, y Shakira no sería una idea de ambos, según reveló la cantante en una entrevista. Según sostuvo 'Shak', su hijo Milán le mencionó que debía lanzar un sencillo con el compositor del momento a nivel mundial.

De acuerdo a la colombiana, el mayor de sus retoños le aseguró que el popular 'Bzrp' era un "dios" y que tenía que grabar con él de todas maneras. Incluso, aseveró que guarda una grabación en la que el menor le solicita a su manager que pueda contactar a 'Biza' cuanto antes y que pacten una fecha para conocerlo.

"Lo de la sesión 53 con 'Biza' es resultado de una sugerencia de Milán. Me dijo 'Mami, tienes que hacer algo con Bizarrap, que es el dios argentino (...) Tengo grabado un audio de Milán a mi manager, le dice 'Jamie, tienes que hacer, por favor, que mi mami cante con Bizarrap'", reveló la barranquillera.

Tras lanzarse tremendo tema, y ahora con la nueva aparición de su exnovia Núria Tomás, la polémica en torno a Gerard Piqué, Shakira y Clara Chía, parece que continuará por un largo periodo.