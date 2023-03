Video: ¡No pudieron ser 'Shak' ni la 'Bichota'! Jóvenes intentaron bailar nueva canción de Shakira con Karol G y pasan vergonzoso momento

08/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡No cualquiera puede ser ellas! El furor de las canciones de Shakira en relación a su 'ex', Gerard Pique, han dado que hablar en estos últimos meses, tras su escandalosa ruptura que se convirtió en tendencia.

En febrero, 'Shak' colaboró en el nuevo álbum de Karol G y lanzaron el tema TQG, otro hit plagado de referencias hacia el exfutbolista del FC Barcelona y que se volvió en las principales canciones en las plataformas de streaming.

A raíz de ello, diversos cibernautas han intentando imitar el baile de las dos artistas colombianas y subirlo a diferentes redes sociales en estos días.

Ese fue el caso de dos muchachas en Cajamarca que publicaron su coreografía en TikTok, pero no esperaron el resultado que obtendrían, a tal punto que el clip ya cuenta con casi 3 millones de vistas en poco días.

El video titulado: "Como cuando pones aceite al piso para que te salga lo de Shakira", muestra como dos muchachas trataron de imitar a la 'Bichota' y a la interprete de 'Waka Waka' al colocar aceite al suelo; sin embargo, se resbalaron al segundo, provocando la risa de los usuarios.

Jóvenes intentaron baile de la canción 'TQG' de Shakira y Karol G

Algunos internautas aprovecharon la oportunidad para comentar el hilarante momento y mencionaron que el golpe que ambas tuvieron es como si "hubieran caído en las mentiras de mi ex".

"Ese golpe sí debió doler", "Era facturar, no fracturarse", "Salió muy bien", "Yo cayendo en las mentiras de mi ex", "Qué dolor", "Pasos nivel extremo", "Es la nueva coreografía", "Primer video que veo que sí parece real", "Ay Dios me duele mi pancita de tanto reír", "Yo cayendo en las mentiras de mi ex", "Era con aceite yo termine con la rodilla raspada", "No me quería reír, pero es imposible".

Shakira cuenta cómo produjo su sesión con Bizarrap

El éxito de la sesión entre el productor argentino, Bizarrap y Shakira no sería una idea de ambos, según reveló la cantante en una entrevista hace unos días

En ese sentido, 'Shak' sostuvo a un medio de comunicación que su hijo Milán le mencionó que debía lanzar un sencillo con el compositor del momento a nivel mundial.

De acuerdo a ello, la colombiana el mayor de sus retoños le aseguró que el popular 'Bzrp' era un "dios" y que tenía que grabar con él de todas maneras.

Incluso, aseveró que guarda una grabación en la que el menor le solicita a su manager que pueda contactar a 'Biza' cuanto antes y que pacten una fecha para conocerlo.

"Lo de la sesión 53 con 'Biza' es resultado de una sugerencia de Milán. Me dijo 'Mami, tienes que hacer algo con Bizarrap, que es el dios argentino (...) Tengo grabado un audio de Milán a mi manager, le dice 'Jamie, tienes que hacer, por favor, que mi mami cante con Bizarrap'".