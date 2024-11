Mujer descubre a su esposo siendo INFIEL y le dañó el momento con una grúa: ¡No me va a ver la cara!

Una mujer llamó a una grúa para vengarse de su esposo, a quien descubrió siéndole infiel con otra en un edificio. La escena generó gran revuelo en las redes sociales y cientos de reacciones en la famosa plataforma china de TikTok.

Muchas parejas viven románticos momentos juntos; sin embargo, no todos tienen finales felices debido a distintas circunstancias, siendo una de ellas la infidelidad, con la que rompen por completo toda la confianza que existía en la relación hasta el punto de decidir separarse definitivamente, antes de hacerse más daño.

En el material audiovisual, de solo 19 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una mujer llora desconsoladamente frente a un motel en Bogotá, afirmando ser víctima de la infidelidad de su esposo, quien le habría jurado amor eterno en el altar.

Lejos de ir a recriminarle directamente, la mujer decidió tomar una medida radical y darle el mayor susto de su vida: ¡'robarle' su carro!

A pesar de que en la zona no se veía ninguna señalización de que no se podía parquear, en el video se ve cómo este vehículo, de color gris, ya estaba preparado para ser trasladado hacia otra zona de la ciudad.

La mujer mostró su indignación y molestia por el comportamiento de su amado, ya que no podía creer que la haya engañado de esa forma tras varios años juntos.

"Me tocó pedirle una grúa porque no me va a ver la cara y no más y no me lo aguanto más esto. De verdad, ya no más, no puedo creerlo, es un descarado", concluyo la mujer entre lágrimas.