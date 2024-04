Padre esperó a su hijo tras su primer día de clases universitarias: "Orgulloso de su triunfo"

En redes sociales encontramos los casos más conmovedores y enternecedores, como el compartido en TikTok, donde un padre de familia sorprendió a todos al no dudar en esperar a que su hijo salga de su primer día de clases de la universidad con gran orgullo de saber que pronto triunfará como un profesional.

Muchos jóvenes empezaron sus clases en distintas universidades estatales y particulares del país, tras lograr aprobar el examen de admisión y adquirir una vacante de la carrera de sus sueños. Sus familiares y seres queridos tratan de demostrarles su felicidad por ver que sus metas y sueños se cumplen poco a poco.

En el material audiovisual, de solo 10 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven identificada como Jheraldin queda asombrada al ver que a la salida de su universidad UTP había un padre de familia que esperaba impacientemente a su hijo, quien estudia en la misma casa de estudios.

El señor sostenía fuertemente su celular para poder grabar la reacción de su hijo al ver que lo esperaba tras su primer día de clases como estudiante universitario y demostrarle que estaba orgulloso de cada uno de sus recientes logros. En la escena, también se ve que otros padres de familia esperaban a "sus retoños", dejando entrever que siempre podrán contar con ellos en todo momento y con su amor incondicional.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en recomendar a los jóvenes a ser considerados con los sacrificios de los padres por sacarlos adelante y ayudarlos a cumplir sus sueños. Por otro lado, algunos usuarios aprovecharon en recordar sus mejores anécdotas y experiencias vividas al lado de sus propios progenitores.

"Me hizo recordar mi primer día, mi papito me llevó en su carrito y yo bajé apenada (...) tontamente sentí incomodidad", "ay, mi papito hasta a mi primer trabajo me llevó", "valoren esos momentos y valoren el esfuerzo, nada es para siempre", "había uno que le había llevado hasta flores a su hija", "el sacrificio de dejar de comprarse algo ellos por pagar una pensión, son su luz de esperanza" "justo en min daddy yankeee", "hasta en esto soy espectadora", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.