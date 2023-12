Padre ora por su hijo en puerta de UCI y los usuarios reaccionan: "Aprendamos a ser agradecidos"

En redes sociales encontramos los casos más conmovedores y enternecedores, como el compartido en TikTok, donde un padre de familia se encontraba devastado y solo tenía la opción de orar de rodillas para que su hijo salga bien de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

En estas fiestas navideñas muchas familias logran reunirse y estar juntos celebrando con regalos, cenas y mucha diversión; sin embargo, no todos tienen la misma suerte y deben pasar esta fecha especial en la sala de un hospital velando por sus seres más queridos que enfrentan una enfermedad.

En el material audiovisual, de solo 20 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven identificada como Vanera Roma llegaba hasta un hospital para hacer la entrega de algunos regalos que puedan hacer felices a los pacientes, pero cuando pasa por un pasillo, termina conmovida al ver a un hombre rezando.

La escena que enterneció su corazón fue la de un padre que estaba de rodillas esperando en la puerta de UCI clamando a Dios que interceda por su querido hijo y pueda salir de su intervención de forma exitosa y pronto puedan estar juntos en casa al lado de sus familiares y seres más cercanos.

Al no poder hacer algo más y sentir impotencia, el hombre rezaba y entre llanto se tiró al suelo, para luego levantar sus manos en señal de súplica.

"Mientras íbamos área de quimioterapia a llevar regalitos, me encontré con esta escena. (...) Un hombre orando por la vida de su pequeño que se encuentra en UCCI. Dios, tú tienes la última palabra... pero por favor escucha las súplicas de este hombre", se lee en la breve descripción del clip, que logró miles de interacciones y alrededor de un millón de reproducciones, en la famosa plataforma china.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse conmovidas y recordaron que todos deberían ser agradecidos de tener con buena salud a sus hijos.

Por otro lado, algunos usuarios pidieron que la unión familiar siempre prime en los hogares y no solo en Navidad.

"Me conmovió hasta las lágrimas, Dios es bueno todo el tiempo", "se me hizo un nudo en la garganta, pido a Dios sanación para todos esos niños", "señor padre celestial que para ti no hay imposibles, pon tus manos sobre ese niño y sánalo", "recuerda lo afortunado que eres por el solo hecho de respirar, de gozar de buena salud, de vivir", "que este video ablande el corazón de todos nosotros y aprendamos a agradecer más y a quejarnos menos", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.