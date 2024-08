Perrito ENTERNECE al subirse a una scooter y jugar al lado de una niña: "Firulais consentido"

05/08/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Una vez más las redes sociales nos sorprenden con un conmovedor video donde una niña sorprendió a todos al no dudar en jugar al lado de su pequeño perrito con una scooter.

Esta escena demuestra el cariño que muchas personas le tienen a sus mascotas hasta el punto de considerarlos como un integrante más de sus familias y garantizar así su bienestar en sus hogares. Incluso hacen todo lo posible para comprar sus juguetes favoritos y dedicarles tiempos.

Perrito juega con scooter

A través de la famosa plataforma china, se puede ver cómo una niña, que luce un polo azul y un short, empuja el scooter donde se encuentra su perrito de color blanco y de pequeño tamaño, divirtiéndose.

El cachorro parece estar feliz de compartir un momento agradable junto a su pequeña dueña. La menor suelta el objeto y el cachorro se desliza solo, pero al ver que casi choca con un vehículo, ella corre rápidamente para alcanzarlo y detenerlo antes de que su querido 'Firulais' sea víctima de un accidente.

El clip fue compartido por la cuenta @potaxie_devorador_ y logró obtener cientos de reacciones y alrededor de un millón de reproducciones, demostrando una vez más la inocencia de los niños al lado de sus queridas mascotas.

Reacciones al ver a niña con su perrito

Como era de esperarse, el video se volvió viral rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse conmovidas con la escena y ver cómo la menor cuidaba que a su mascota no le pasara nada jugando con el scooter.

Por otro lado, algunos aprovecharon en contar sus propias anécdotas vividas al lado de sus perritos u otros animalitos que tanto cariño le tienen en casa.

"Firulais consentido", "el perro se dejaba", "el perro: 'quien tenga miedo a morir que no nazca'", "la nena lo cuidó para que no se golpeara", "la inocencia pura en este video", "el perro bien resignado a estrellarse", "amo cómo lo protege para que no se golpee", "amistad y amor verdadero que perdurará toda una vida", "yo solo veo dos angelitos siendo muy felices", "el perrito jamás dudó de que su dueña lo protegería", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

Es así como el clip generó gran revuelo y fue compartido en otras plataformas como Facebook y X, al ver cómo una pequeña niña pasaba un agradable momento al empujar a su perrito en su scotter.