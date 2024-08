¡Polémico! Mesero regresa propina a clientes por ser poco dinero: "No necesito sus miserias"

15/08/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Un video en redes sociales vuelve a generar polémica debido a que un mesero no dudó en reclamar a unos clientes por el poco dinero que le dieron como propina, asegurando que era su obligación dar mucho más dinero.

Mesero arremete contra comensales

A través del material audiovisual, de solo dos minutos y 17 segundos de duración, se puede observar cómo un joven, que se gana la vida trabajando como mesero de un restaurante, llamó la atención de todos al quejarse amargamente de la propina que unos comensales le dejaron, la cual era 36 pesos mexicanos (alrededor de 7 soles), por el consumo de un alto valor de platillos.

Con un ticket en mano, el sujeto comienza a exclamar que le parecía incomprensible que los clientes gastaran 200 pesos en comer, pero no tenían "la decencia" de darle una mayor propina por todo el tiempo que él les dedicó para que se vayan felices.

Según su relato, completamente molesto, recogió los 36 pesos y se acercó a las personas para regresarles el dinero porque consideró que era muy poco y él no estaba para recibir "miserias" porque "sabe el valor de su trabajo".

"Pagaron una cuenta de mil 200 pesos y no se me hace justo. No puede ser posible que pagando cuentas de mil 200 pesos dé nada más 36 pesos. Agarre el dinero, me lo dejó en la mesa, fui y lo seguí hasta la puerta y le dije 'amigo ahí le va su dinero. No necesito sus miserias'", contó en un inicio.

¿Propina debe ser obligatoria?

El chico siguió expresándose delante de la cámara de su celular y dejar en claro que todas las personas deberían ser más considerados con los que trabajan "mesereando" porque es un trabajo complicado y difícil de realizar.

"Aquí, en el estado de Nayarit, la gente es muy llorona. Aquí la gente no quiere pagar, no quiere dar nada. Me la chingo trabajando, mesereando, haciendo más cosas, para que me den 36 pesos de propina", concluyó.

Este Mecero:



De Tepic Nayarit dice que la propina debe y tiene que ser obligatoria.



Que si tienes para tragar y gastar 1,200 mínimo le dejes el 10 o 20 % de propina.



Y la pregunta 🙋‍♂️ es



Cuando el traga cuánto dejará .



Si su trabajo no le ofrece un sueldo digno no es... pic.twitter.com/Z4rbDULqeY — Informa_GDL (@Informa_GDL) August 14, 2024

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, la escena se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que se mostraron en contra de la postura del mesero, asegurando que nadie está en la obligación de dejar propina porque reciben un sueldo de sus empleadores.

"Simple si quieres propina atiende bien, y si no te dejan propina, pues dedícate a otra cosa no eres buen mesero, la propina es una gratificación por un buen servicio, no tu sueldo", "debería exigirle a su jefe su sueldo, no a los clientes", "las propinas son a discreción del cliente y no es una obligación", expresaron en X.

Es así como un joven de Nayarit obtuvo muchísimas críticas por regresar la propina que le dejó un par de clientes por ser poco dinero, asegurando que "no acepta miserias".