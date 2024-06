¡Lo destrozó! Hombre paga los estudios de su pareja, ella se gradúa y lo abandona: "Estoy en otro nivel"

27/06/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Un hombre juntó sus ahorros para pagar los estudios de su enamorada y así pueda conseguir graduarse de la carrera de sus sueños. Al lograrlo, ella no dudó en abandonarlo asegurando que "ya estaba en otro nivel" como para seguir a su lado.

Muchas parejas se apoyan mutuamente para ver sus sueños hacerse realidad y juntos salir adelante hasta la eternidad. Sin embargo, esta vez, un video compartido en TikTok parece demostrarnos que no todos piensan igual.

Lo dejó sin piedad

En el material audiovisual, de solo un minuto y dos segundos de duración, se ve el preciso momento en que una mujer identificada como Yvaraneb en la famosa plataforma china decide contar a todos sus seguidores que su pareja era un hombre dedicado a trabajar como mesero de un restaurante.

Gracias a ese trabajo, su novio daba su mayor esfuerzo para tener buenas propinas con las cuales pueda ayudarla a solventar los gastos de sus estudios, ya que estudiaba Arquitectura en una universidad privada. Durante ese tiempo, al parecer, todo era felicidad en su relación, pero todo cambió cuando ella logró terminar su carrera y graduarse.

"Mi marido me pagó mis estudios y ahora tengo mi diploma, pero ya no quiero seguir con él porque se quedó de mesero y no quiso progresar", explicó la joven.

¿Por conformista?

Al explicar el motivo de su decisión, Yvaraneb alegó que abandonó a su novio porque seguía como mesero mientras ella ya era una gran profesional.

"Yo ahora soy arquitecta y creo que estoy en otro nivel. Aunque lo amo y agradezco mucho lo que hizo por mí, cuando juntaba sus propinas y su sueldo para ayudarme. Pero pienso que alguien tan conformista me puede estancar en mis proyectos y no podría seguir avanzando con alguien que se conforma con ser mesero", concluyó.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en criticar a la mujer por su falta de lealtad y la calificaron de malagradecida.

"Haz de cuenta que el dinero fue un préstamo que con los años acumuló intereses, los pagas y listo", "si pensaras en él, trabajarías mucho para ayudarlo, le pones un restaurante y que él sea el dueño y ya no el mesero, en realidad ya no lo quieres", "él no te merece", "termínalo, pero págale todo lo que le debes", "malagradecida", "él no es conformista dejó sus sueños por cumplir los tuyos", fueron algunas de las principales reacciones en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al saberse que una joven terminó con su novio, a pesar de que él trabajó para pagar sus estudios hasta graduarse.