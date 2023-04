"Qué equilibrio de Firulais": Perrito sorprende al realizar esquí acuático

26/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos distintas escenas conmovedoras, hilarantes, tristes y otras que nos causan gracia por las peculiares acciones que realizan las mascotas de nuestra ciudad.

Es así como un video publicado por la cuenta de la plataforma china de TikTok, @manzanitaitzel, generó la sorpresa de sus seguidores por mostrar una peculiar y graciosa escena donde un pequeño perrito demuestra su equilibrio al momento de surfear.

"Ellos demuestran que tienen grandes habilidades, solo les falta hablar"

En el curioso material audiovisual se aprecia a dos personas en un bote y detrás de ellos se ve a un adorable perrito sobre una tabla de surf que viene a toda velocidad. Todos los visitantes del balneario se asombraron por las habilidades de este animalito para mantener el equilibrio cuando es jalado por el bote.

Además, 'Firulais surfista' como lo denominaron los seguidores de la cuenta de la plataforma china, se muestra en todo momento seguro y orgulloso de sus habilidades en el mar, lo cual no todos los animalitos tienen ese equilibrio sobre una tabla en el mar. Es por ello que los internautas no dudaron en aplaudirlo y señalar que el perrito se ve muy tierno.

¡Firulais sabe surfear!: reacciones al video viral

Como era de esperarse, el video se volvió rápidamente tendencia en distintos medios de comunicación y redes sociales y generó cientos de visitas y comentarios de personas que quedaron perplejos por ver al perrito con gran equilibrio sobre una tabla mientras era jalado por una lancha.

"Qué porte y equilibrio", "tiene más equilibrio que yo", "hasta el Firulais lo logró, y yo no", "quiero ese equilibrio en mi vida", "ni yo tengo tanto equilibrio", "mucho equilibro, Firulais", "Firulais tiene mejores vacaciones que yo", "me enamoré del surfista", "necesito un perrito surfista", "te amo, perrito surfista", "te amo, perrito que le gusta el mar", "les falta que hablen nada más, aunque a veces mis perros me miran y con su guau les sale alguna palabra", "qué equilibrio del perrito, yo ya me hubiese caído", fueron algunas de las reacciones de los seguidores en el video de TikTok.

Además, otras personas no dudaron en señalar que el perrito pudo salir herido y ahogarse ante una mala maniobra de la lancha que lo iba jalando, por lo cual pidieron que sus dueños tengan más cuidado y que le coloquen un salvavidas si va a estar en el mar realizando la misma actividad.