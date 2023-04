"Es más educado que cualquier humano": Perrito conmueve al cargar solo su lonchera

26/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchos consideramos a las mascotas como parte de nuestra familia, hasta el punto de llevarlos a guarderías, comprarles ropa, brindarles la mejor alimentación y cuidados. Es así como un video publicado a través de la cuenta de TikTok @soyrockygolden, conmovió a sus seguidores con una tierna escena.

No necesitaba ayuda para llevar sus pertenencias

En el material audiovisual se ve cómo un adorable perrito golden retriever baja de una minivan de su guardería y la persona que estaba al cuidado de él y de sus demás amigos caninos le entrega su lonchera. El perrito no deja que esa persona lo lleve hasta adentro de su casa, sino que por su cuenta lo hace: sostiene con su hocico la lonchera y va feliz a ver a sus dueños que lo esperan felices en su hogar.

"Hoy estuve en guarde, siempre llego derecho a entregar la lonchera a mi humana", se lee en la descripción del video que pronto se volvió tendencia en redes sociales.

En otros de los videos publicados en la cuenta de TikTok se muestra cómo sus dueños se preocupan por su bienestar y por eso tiene la posibilidad de llevarlos a esta guardería. Además, se aprecia el buen cuidado que tiene este adorable perrito, así como el amor que recibe por parte de las personas que lo conocen.

¿Cómo reaccionaron los seguidores al video viral?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó más de 2 millones de reproducciones y cientos de comentarios de personas que se mostraron conmovidos por la educación que tenía el adorable perrito al llevar solo, sin ayuda de nadie, su lonchera.

"Mi lonchera que mi mamá me castiga si no la llevo de vuelta", "el perrito es más responsable que yo", "Dios mío santo que belleza me derrito de amor", "hermoso llega feliz eso quiere decir que se siente augusto en su guardería", "ese perrito tiene más memoria que yo", "el conductor: ajá, y no te vas a despedir", "estás tan emocionado que ni te despediste del chofer, tan hermoso", "no se despidió del niñero", "ni yo tuve transporte para ir al colegio, pero es tan lindo que se merece todo", "es tan lindo parece un niño de cole", "el perrito es más consciente de sus cosas que mi sobrino", "hasta el perrito tiene más responsabilidad que mi esposo", fueron algunas reacciones de los usuarios de la plataforma china de TikTok.