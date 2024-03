Yiddá Eslava lanza inesperado mensaje a su pareja por escándalo con Julián y Priscila Mateo

Yiddá Eslava se encuentra envuelta en un escándalo mediático por su reacción al ver el ampay de su expareja Julián Zucchi con la reportera Priscila Mateo. Por lo cual, decidió salir al frente y pedir disculpas a Mateo y de paso agradecer a su actual pareja, Ángel Fernández por ser su apoyo incondicional.

El 17 de marzo, Yiddá decidió hacer uso de sus redes sociales para reafimar que Julián sí la engaño mientras estaban juntos y que tiene pruebas para respaldar sus afirmaciones. Asimismo, aprovechó en pedir perdón a Priscila Mateo y a su familia por dar a entender que ella fue la "manzana de la discordia".

"Lo que corresponde es disculparme, públicamente, con Priscila Mateo. A pesar de que jamás fue mi intención dejar entrever que ella se metió en mi relación, ya que no es cierto y lo aclaré varias veces, debo aceptar que no se me entiende y puedo generar un malentendido. Por eso, nuevamente, te pido perdón, Priscila, con total sinceridad, por cualquier comentario que te haya dañado", señaló Eslava.