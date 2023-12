'Reyes Magos' sorprenden al provocar 'tráfico' en las calles de Chiclayo: "Están yendo a comprar los regalos"

25/12/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las dramatizaciones y caracterizaciones de los ciudadanos por Navidad son de los contenidos más vistos y populares en TikTok. Es así como, un reciente video de unos ciudadanos vestidos de 'Reyes Magos' transitando por Chiclayo y provocando 'tráfico' ha capturado la atención de los cibernautas.

"Yendo a Belén"

El clip viral bajo la descripción: "Aquí casual, me encontré en los Reyes Magos" le pertenece a la cuenta @jonamatheus y nos muestra a los singulares personajes sobre caballos galopando a paso lento por una de las calles de dicha ciudad.

En vísperas de Nochebuena, múltiples videos de anécdotas con el recojo y decoración del pavo, los buses conducidos por Papa Noel o el Grinch, compras a última hora, entre otras vivencias se han popularizado por la plataforma china.

En ese sentido, una singular caracterización de personajes bíblicos ha llamado la atención de los cibernautas: Melchor, Gaspar y Baltazar fueron vistos cabalgando por las calles de la 'Capital de la Amistad'.

Según las imágenes compartidas por el usuario Jonathan Matheus, este se encontraba manejando su auto por una de las avenidas de Chiclayo cuando a lo lejos logra divisar a los 'Reyes Magos'.

Pero claro, no estaban en el desierto sino en calles urbanas. Lo que más le impactó fue que ese era el motivo por el que no avanzaba su unidad móvil.

"Cuando te preguntas, ¿quién está causando tanto tráfico?... Ah, son los Reyes Magos, no dije nada", dijo.

Este material audiovisual ha llamado poderosamente la atención de los cibernautas de ese lugar y de todas las partes del Perú alcanzando 99.1 mil reproducciones a tan solo un día de haber sido difundido.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse, este corto de 14 segundos de duración se hizo tendencia rápidamente, por lo que hasta el momento cuenta con 6124 me encantas, 107 comentarios y 335 guardados.

Los cibernautas bromearon con el hecho viral y se animaron a dejar sus mejores apreciaciones: "Los hermanos reyes", "es que no quieren llegar tarde a Belén", "están yendo a comprar los regalos", "con razón no llegaron hasta el 6 de enero, es que todos los años se desvían un poco", "nunca te aburres en Perú", "son cosas que no se verán en Europa".

De esta manera, tres personas disfrazadas de 'Reyes Magos' causaron sensación en las calles de Chiclayo al ser vistos montados sobre caballos y provocando 'tráfico' en una avenida de dicha ciudad.