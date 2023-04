"Es más educado que cualquier humano": Perrito conmovió a todos al jugar en resbaladera

21/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En Internet encontramos varios videos de retos virales, cocina, turismo y en especial, de mascotas, que nos enternece a todos por las peculiares acciones que realizan junto a sus dueños. Es así como un video publicado por la cuenta de @pamelacahuasa, en la plataforma de TikTok, sorprendió a más de un seguidor.

"Se le ve muy educado al perrito"

En el material audiovisual se ve a un adorable perrito de color marrón disfrutar de un juego infantil acompañado de dos pequeños niños. El adorable cachorro comienza a apoyar sus patas traseras para ir subiendo en la resbaladera y, cuando llega a la cima del juego se desliza. Sin embargo, no termina ahí, ya que el animalito desea volver a repetir el juego y va corriendo hacia la escalera del columpio.

Asimismo, muchos seguidores quedaron asombrados al ver que el perrito espera pacientemente su turno y "no empuja a los niños, como lo harían otros humanos en su desesperación por jugar". Además, resaltaron sus habilidades para subir al juego sin necesidad de ayuda.

¿Cómo reaccionaron los usuarios al video viral?

Como era de esperarse, el video generó 2,6 millones de visualizaciones y miles de comentarios de personas que no dudaron en expresar su asombro al ver al adorable perrito disfrutar de un juego infantil junto a sus pequeños dueños.

"El perrito demuestra cómo lo educaron", "qué lindo se ve Firulais esperando su turno", "cuánta ternura el caballerito de cuatro patas", "me imagino que ese perro me quiera morder y me escapo subiendo a una escalera y el perro también sube", "qué hermoso y educado porque hasta espera su turno", "tres niños hermosos", "lo más lindo que he visto", "con qué facilidad sube la escalera", "qué hermoso perro yo quiero uno así para que cuiden a mi bebé, los tres niños jugando", "es la cosa más tierna", fueron algunas de las reacciones de los usuarios de la plataforma china.

Asimismo, las personas comentaron que es bonito ver a los niños jugando al aire libre, sin necesidad de estar pendientes de sus celulares o encerrados en casa en los videojuegos.

"Ver niños jugando es sorprendente en estos tiempos donde están con el celular, alegra que sean tan felices", "los niños deberían jugar así, en juegos para su edad y no en videojuegos que solo incentivan la violencia", "cuando tenga hijos podrán divertirse juntos y cuidarlos al mismo tiempo", comentaron otras personas en redes sociales.