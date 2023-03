19/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El paso del ciclón Yaku y las lluvias intensas vienen causando grandes estragos en el norte del país durante esta semana y se pronostica que persistirá a mediados del mes. Incluso, Lima y regiones del sur ya se encuentran sufriendo los embates del desastre. Es así que un joven se evitó problemas y cruzó los estragos de un huaico por medio de una pared.

Asimismo, en los últimos reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) se han emitido alertas y reportado las zonas con mayor riesgo de colapso o inundaciones para mitigar el impacto del inusual fenómeno.

Joven vio la oportunidad perfecta para cruzar huaico de manera peculiar

Muchacho es viral en TikTok al caminar por fachada de pared y no caminar por huaico.

Esa es la historia de un muchacho que, para no escuchar la cólera de los ciudadanos que no sabían como pasar a la otra calle, prefirió subirse a la fachada de un recinto con el objetivo de seguir su destino.

Por consiguiente, el video fue compartido por la usuaria @amanda.qm35 en TikTok y ya cuenta con más de 2 millones de reproducciones en la plataforma en pocos días.

El clip titulado: "Ese es mi Perú", fue bien recibido por los internautas, quienes aprovecharon para comentar que el hombre "tiene habilidad para no hacerse problemas".

Otros, mencionaron que "no sigue a la manada, forja su camino"; puesto que muchos individuos discutían la forma de como avanzar su camino en medio del agua de las precipitaciones.

"Ponle audio de la pantera rosa", "Él busca soluciones, no problemas", "No sigue a la manada, él forja su camino", "Identifiquen a ese muchacho, esa habilidad para darle solución a los problemas no se puede dejar pasar", "El chico: conmigo no va a poder el huaico", "Mientras otros pelean, él busca soluciones al problema", "Práctico el joven. Tiene un objetivo y nada lo distrae", fueron alguno de los puntos de vistas de los cibernautas.

Perritos nadan en desborde de río La Leche

Las cámaras de Exitosa en Lambayeque, captaron cuando de pronto y en la desesperación de las personas por retirar sus pertenencias para evitar que queden inservibles, dos canes llamaron la atención en un momento complicado.

En las imágenes se ve como un perrito cruza rápidamente por el agua hasta llegar a una vivienda que se encuentra inundada, desvelando que también busca salvar su vida ante el fenómeno.

Luego de unos segundos, otro animalito de cuatro patas le siguió sus pasos y, sin dudarlo, cruzó el desborde del río La Leche para ponerse a buen resguardo.

De esta manera, este joven demostró que hay solución para todo y decidió caminar por una pared con el objetivo de no cruzar un huaico.