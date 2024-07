¿Se vengó? Joven CONFRONTA a su novio tras descubrir que le fue infiel con 39 mujeres diferentes

Una joven causó polémica en redes sociales tras revelar que descubrió que su novio le fue infiel con 39 mujeres diferentes, sin importarle romper su corazón.

Durante la emisión en vivo del programa Karamo, la fémina identificada como Dominique decidió enfrentar a su pareja Christopher, 11 años mayor que ella, porque tras una serie de dudas en su relación decidió revisar su celular sin imaginar lo que estaba a punto de descubrir.

"Encontré los mensajes, ¡eran 39 mujeres!", comentó Dominique con el rostro afligido por la decepción que se llevó al enterarse de que el amor de su vida la traicionaba.

Sin embargo, los textos solo sería el comienzo del declive de su relación porque más tarde entró en contacto con las mujeres y se enteró de cosas inimaginables del hombre que tanto le juraba quererla hasta la eternidad.

"Me puse en contacto con casi todas, pero terminé hablando solo con dos. La primera, la joven, me contó cosas que ni yo misma sabía. Me contó que Christopher la invitó a cenar y le habló de nuestra relación", señaló.