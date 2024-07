¿La engaña? Hombre se rehúsa a tomarse fotos con su novia y en redes reaccionan: "Amiga, date cuenta"

01/07/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un polémico video en TikTok, donde una mujer trata de tomarse fotos con su novio, pero él se niega y rechaza que le acerque la cámara, por lo cual los internautas le advirtieron que quizás le era infiel.

Muchas personas desean tener sus mejores momentos guardados en algunas fotografías y luego publicarlo en sus respectivas redes gritando el amor que sienten hacia sus "media naranja". Sin embargo, no siempre las cosas salen como ellos quieren y terminan por descubrir secretos que terminan con su relación.

¿Desea mantenerse oculto?

En el material audiovisual, de solo 21 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven identificada con el usuario @ainhoitaa_nb se ve emocionada de pasar un agradable tarde junto a su novio, quien lucía un polo negro.

Pero todo cambia cuando ella saca su celular e intenta tomarse una foto con él. Su novio trata de retirar la cámara con su mano y muestra un gesto de enfado y molestia para evitar el objetivo de su pareja.

"Mi pan de cada día, decirme que no es el único", se lee en la breve descripción del clip que generó polémica en la famosa plataforma china.

A pesar de que la chica trató de minimizar el gesto de su novio, no pudo evitar recibir cientos de comentarios que le advertían de una posible infidelidad de su pareja alegando que "si se rehúsa a tomarse y subir foto a sus redes es porque oculta algo como otra novia".

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en cuestionar al novio y pedir a la joven tener cuidado en su relación por una presunta infidelidad, ya que esa actitud es porque aparentaría tener a otra y no desea que nadie se entere de su amor.

"Ay hermosa, cómo te decimos", "tiene a otra", "sal de ahí", "amiga, date cuenta", "me habla así y lloro", "cuando el hombre está enamorado le gusta tomarse foto con uno y hasta él la pide", "ahí no es amiga", "se lo digo yo o se lo dicen ustedes", "te recomiendo que salgas de ahí, pasé lo mismo que tú", "no quiere que lo vea la otra", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo una joven intentó tomarse una foto con su novio para subirlo a su estado, pero él tuvo una peculiar reacción que dejó entrever que tendría a otra.