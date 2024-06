Mujer 'explota' contra su pareja y grafitea su auto como venganza: "Alexis pend**o infiel"

25/06/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Un nuevo caso de infidelidad se reportó en las redes sociales, ya que una mujer no dudó en grafitear el auto de su pareja al descubrir su engaño y traición con otra. La fémina decidió vengarse colocando improperios y fuertes calificativos contra "quien creía era el amor de su vida".

Muchas parejas demuestran su amor y lo gritan "a los cuatro vientos", pero no siempre tienen finales felices debido a distintas circunstancias, especialmente porque uno de ellos "sacó los pies del plato" quebrando por completo toda la confianza que existía en su relación.

Se vengó de su ex

En el material audiovisual, de solo 17 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una persona queda impresionada al ver un auto blanco con frases muy llamativas y subidas de tono, que reflejaban la venganza que tomó una mujer contra su ahora expareja por haberla engañado.

"Eso te pasa por creerte el vivo. Cuando la tóxica no se deja", se lee en la breve descripción del clip, que logró cientos de interacciones y alrededor de un millón de reproducciones en la famosa plataforma china.

Entre las frases y calificativos que tuvo la mujer engañada estaba el nombre de Alexis, quien sería el hombre que habría destrozado por completo su corazón.

"Alexis, pendej* infiel. Duracell, cab*o, maldito", son algunas de las cosas que la mujer en su arrebato de cólera decidió colocar en el vehículo para que todos sepan su caso.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena, mientras que otras mujeres aseguraron que ellas también habrían tomado la misma decisión de arruinar el auto de quien las engañó.

"Se lo mandaré, solo por si las dudas, el que avisa no traiciona", "al menos le sacó la placa", "le faltó poner chipi", "yo le pincho las llantas", "no me den ideas", "ese Alexis se pasó", "sí sería en la vida", "pobre audi", "eso es poco, al mío le partieron el parabrisas y lo escribieron con un metal toda la pintura", "y encima tacaño por eso duracell", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo una mujer explotó contra su pareja al descubrir que le fue infiel con otra: ¡arruinó su auto!