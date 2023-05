"Siempre será su bebé": Mujer peina a su hijo para que quede simpático en la foto de DNI

23/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las madres no dudan en demostrar todo su cariño sin importar el día ni el lugar. Ellas solo buscan la forma de ayudar y ser apoyo constante para sus hijos sin importar la edad que tengan. Por ello, un video publicado en la famosa plataforma asiática de TikTok, sorprendió a más de uno de sus seguidores al ver la peculiar acción de una madre con su hijo de 16 años.

"Agradecido de aún tenerla con vida"

El material audiovisual compartido se ve el preciso momento en que una mujer comienza a peinar a su hijo para que pueda sacar una fotografía y así renovar su documento de identidad.

"Sacando el DNI a los 16 años y tu mamá te acompaña para sacarte la foto", se lee en la descripción del video, que ha generado cientos de comentarios de los seguidores en redes sociales.

Además, se visualiza cómo la madre trata de todas las formas posibles hacer que su adorado hijo salga lo más simpático posible y sigue aplastando con sus propias manos su cabello para que ningún pelito quede fuera de lugar.

¿Qué dijeron los usuarios en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir el tierno gesto de la mujer y en recordar algunas divertidas anécdotas que ellos vivieron junto a sus mamás desde muy pequeños.

"Siempre serán nuestros bebés", "ni cuando saqué el de 8 años dejé que mi vieja me peinara", "esa soy yo", "me acuerdo cuando fui a sacar mi DNI a los 18 y mi mamá me hizo peinado libro", "como cree que se sentirá ese jovencito", "obvio, siempre serán nuestros bebés", "lo único que puede decir a ese jovencito aprovecha al máximo esas manos de tu mami que no siempre estarán ahí para acariciarte", "no puedo decir nada en su contra...porque claramente sería yo", "una fortuna desde mi punto de vista tener a una madre que a uno lo quiera sin importar la edad", "yo también soy así con mis niños", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

Otros aprovecharon en recordar en valorar a las mamás que hacen todo lo posible por garantizar el bienestar de sus hijos sin importar la edad que tengan.

"Hasta ahí nomás se le puede perdonar, conozco gente que la madre lo llevo e inscribió en la universidad", "saben, ahora ríen, mañana, cuando la mamá no esté, esos recuerdos son los que los harán llorar", comentaron otros usuarios.