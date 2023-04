¡Increíble! Joven fue víctima de agresión en boda tras obtener ramo de novia: "Cuando te urge casarte"

28/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Una increíble secuencia está sacudiendo las redes sociales en las últimas semanas. El caso engloba a una joven que fue víctima de agresión, por parte de una mujer, tras obtener el ramo de novia, en la celebración de una boda.

El video fue compartido en la cuenta de la damnificada, "@fercervantes.beautystud0". En las imágenes, se percibió a la recién casada lanzando el bouquet para que una de sus invitadas lo atrape.

Para fortuna de la muchacha consiguió el ramillete, al encontrarse en el lugar exacto. Sin embargo, otra fémina se interpuso cuando procedía a levantar el manojo nupcial en señal de victoria. Esta persona aplicó toda su fuerza para "robarse" el ramo.

Otra muchacha intentó inmiscuirse en la disputa de las referidas, pero desistió, momentos después, luego de percibir las violentas acciones.

En las instantáneas, se visualizó la indignación de "Fernanda Cervantes" tras ser maniatada por una mujer de vestido celeste. La usuaria de TikTok prefirió correr a los brazos de su novio, que notó la secuencia, a reclamar por los enardecidos ataques.

Lamentablemente, la jovencita perdió el ramo de flores, mientras la atacante obtuvo el premio y celebró de manera desenfrenada.

La leyenda adscrita fue: "Como cuando ya te urge casarte. Postdata, casi me fractura el brazo".

Reacción de los cibernautas

Viralizado el caso, miles de internautas reaccionaron de forma negativa ante la hilarante secuencia. Al respecto, apuntaron que la muchacha de vestido azul tuvo una pésima actitud con la protagonista del video.

Por otra parte, los usuarios se burlaron por la celebración de la fémina tras conseguir el bouquet a la fuerza.

Más de 9 millones de reproducciones

Numéricamente, el corto tiene, por el momento, más de 9 millones de reproducciones, más de 734 mil likes, 16543 comentarios y 93 mil compartidas.

Asimismo, los textos más destacados son los siguientes: "El destino lo puso en tus manos, así que aunque la vida te lo quito ya está escrito. Ese ramo es tuyo", "Que oso por ella, y quedó grabado", "Se trata que atraparlo no de arrebatarlo de las manos a otra", "Ay no yo la corría de la boda", "Su celebración, como si ella lo hubiera agarrado, no lo supero".

Otro caso que sacude las redes sociales

Una historia de amor se volvió viral en distintas redes sociales y medios de comunicación al revelar que Rufina Ibarra decidió contraer matrimonio con Juan Portillo, un joven de solo 27 años de edad, quien solía ser su oyente en la emisora donde trabajaba.

Rufina, una locutora de radio de 70 años de Paraguay, conoció hace 7 años a Juan y al ver que tenían un "amor puro, sincero e incondicional", decidieron que era momento de pasar el resto de su vida juntos.