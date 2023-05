¡El colmo! Ladrones le roban el vestido de novia a pocos días de su boda

Tenía todo planeado para el evento más importante de su vida. Sin embargo, su emoción por ese gran día se terminó después de que unos ladrones le robaron su vestido de novia a pocos días de su boda.

Unos ladrones robaron el vestido de novia de Nadia Calderón a las afueras de un supermercado ubicado en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. La prometida y su familia tomaron medidas inmediatas para tratar de recuperar el vestido: publicaron información sobre el robo en las redes sociales para que la comunidad esté alerta y pueda ayudar en la búsqueda.

"Cómo siempre la seguridad del estacionamiento no vio nada, no hay cámaras de ese lado y no se hacen responsables de nada. Los del sitio de taxis no vieron nada", escribió la prima de Nadia en redes sociales.