"Sigue chateando mientras manejas, te esperamos": Funeraria sorprende en TikTok por peculiar mensaje

06/04/2023

El aumento de accidentes automovilísticos sigue en aumento y muchas empresas buscan la forma de concientizar a los conductores para que tengan cuidado al momento de salir a las calles.

Es así como un video publicado por la cuenta de @hectorelcomico, en la plataforma de TikTok, dejó asombrado a más de un seguidor por el peculiar mensaje que mostraba una funeraria en la parte trasera de su vehículo.

"Buscan concientizar a los conductores"

En el video se ve cómo un auto estacionado de una funeraria Iván Martínez, en Chile, tiene la frase impresa en la luna trasera de su auto: "sigue chateando mientras manejas y te estaremos esperando", a modo de advertencia para aquellas personas que hacen uso de sus celulares o se mantienen distraídos mientras conducen sus carros.

"No sé si grabar o rezar": usuarios reaccionan al video

Como era de esperar, el video de TikTok que pronto sumó más de dos millones de visualizaciones y me gustas, también generó que los seguidores de la plataforma china dejaran sus comentarios sobre la curiosa frase.

"Tal cual, y debo aceptar que me dio miedito", "no sabía si grabar o ponerme a rezar", "me acordé de la funeraria 'Ay vida, no me mereces', "entiendes a la buena o a la mala", "el que trabaja con comida o con muertos nunca pierde", "el que graba mientras maneja", "hagamos oración para que su empresa prospere", "nunca una concientización vial fue tan efectiva", "razón no le falta", "excelente publicidad", "yo una vez vi una funeraria que se llamaba 'El futuro' y me hizo gracia porque tiene razón, y es algo tétrico a la vez", "es verdad, por eso se requiere de ese tipo de publicidad tan cruda y aun así no dejará de pasar", fueron algunas de las reacciones al video que pronto se hizo viral en las redes sociales.

Otras personas no dudaron en aplaudir la estrategia de marketing empleada por la empresa funeraria para evitar más accidentes de autos en las calles de su ciudad.

"Buenísima porque no solo se lastiman ellos sino también a los que caminamos por las calles", "muy buena promoción para que todos manejen con cuidado", "a ver si hacemos conciencia todos y no ir hablando", "buen marketing", "excelente mensaje", "cruel realidad", manifestaron otros en el clip.

¿Por qué no usar el celular al conducir?

El uso del teléfono móvil mientras se conduce aumenta el riesgo de accidentes de tránsito, principalmente en jóvenes que recién empiezan a conducir; ya que se trata de un elemento de distracción y desconcentración.

El Ministerio de Salud exhorta a los conductores a concentrarse al momento de manejar y no utilizar sus celulares ya que, según el Consejo Nacional de Seguridad Vial, esto aumenta entre 4 y 9 veces la posibilidad de tener accidentes de tránsito severos.