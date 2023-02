Video: ¡La casa se respeta! Abuelo regaña a su nieta por llegar a las 4 a. m. y es tendencia en TikTok

25/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡Reglas son reglas! Quién no ha llegado tarde a su casa y ha provocado la indignación de sus familiares que, preocupados aguardan la llegada de uno ante cualquier emergencia o, solamente para abrir la puerta.

Ese fue el caso de un abuelito que debía irse al aeropuerto; sin embargo, tuvo que esperar a su nieta a que llegue a su vivienda en la madrugada luego de haber ido a una fiesta con sus amigos en México.

El video fue compartido en TikTok por la usuaria @tanyakuri, ha generado todo tipo de reacciones en la plataforma y ya viene acumulando millones de vistas en pocos días.

Por consiguiente, en el clip, se puede visualizar como 'Lalito', enojado, recibe a la joven que decidió grabar el momento. En el se escucha como le pregunta: "¿De dónde vienes tú?", a lo cual no respondía, por lo que prosiguió cuestionándola: "¿Qué? ¿De qué te ríes? ¿De dónde vienes?", a lo que mencionó que había estado en una discoteca.



Luego de eso, el hombre abandonó su hogar, decepcionado de la actitud que su familiar había tomado al llegar a las 4 a. m.

Algunos internautas aprovecharon el hecho para resaltar el acto de Lalito, incluso, aseveraron que "amaron" la forma en como recriminó a la muchacha el haber arribado tarde a su morada.

"Ya vete mamá ándale" "jajaja que bello tu abuelito", "Que lucido esta tu abuelito", "Que bendición, ay que bendición que te regañe tu abuelito" "Amo la posición del pie para regañarla", "Mi abuelito me saco del baño porque me quede dormida", "Yo llegando a las 6 y mi papa saliendo a trabajar", "Que bendición tu abuelito, cuídalo y amalo", "Me recordó a mi abuelito, siempre me salía sin decirle para no preocuparle y siempre me veía llegar en la madrugada jajaja lo extraño mucho".