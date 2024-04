¡Sigue sus pasos! Bebé arrasa con video tutorial enseñando a caminar

22/04/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales han sido testigo del fenómeno viral de un bebé prodigio, cuyo encantador video tutorial está capturando la atención de millones. En este material, el pequeño comparte, paso a paso y de manera literal, su técnica única para caminar.

El primer paso

A través de adorables imágenes, una voz en off narra el paso a paso mientras que el prodigioso bebé enseña las técnicas para empezar a caminar. El video titulado "Tutorial de cómo caminar con Eilan" ya cuenta con 1.5 millones de reproducciones.

El video comienza con el bebé explicando paso a paso los requisitos para caminar. "Lo primero que tienes que tener son pies como los míos", dice con una voz tierna. A continuación, muestra en pantalla sus pequeños pies, enfatizando la importancia de tener una base sólida.

Luego, pasa a enseñar cómo desarrollar la fuerza en las piernas con ejercicios de sentadillas. "Yo hago muchas sentadillas", explica mientras realiza los movimientos, primero agarrado a un objeto y luego de manera independiente, mostrando su determinación y esfuerzo.

Con una firmeza sorprendente para su corta edad, el bebé demuestra cómo pararse y avanzar, un pie después del otro. "Te debes parar firme y luego avanzar, un pie y luego el otro", instruye, mientras sus pequeños pies dan pasos seguros en el video.

Caminador experto

Más allá de las habilidades motoras que enseña, el bebé también transmite un mensaje de perseverancia y confianza. "Yo sé que soy un profesional, pero tú con perseverancia sé que lo puedes lograr", asegura con convicción.

Posteriormente, mientras realiza un gracioso bailecito, invita a los espectadores a seguir sus pasos y a practicar con alegría. "No olvides el bailecito y mucha práctica para que pronto seas un caminador así como yo", anima, irradiando confianza y positividad.

A través de este encantador video, el bebé no solo ofrece valiosos consejos para caminar, sino que también inspira a todos con su determinación y alegría contagiosa.

Sensación en redes

A través de una mezcla de ternura y diversión, este video ha cautivado a usuarios de todas las edades, convirtiendo al bebé en una sensación en línea.

"Yo viendo el tutorial como si no supiera caminar", "Yo viendo el tutorial para aprender a caminar, porque siemmpre me caigo en las mentiras de mi ex", "Yo viendo un tutorual de cómo aprender a caminar porque con 36 años todavía me tropiezo con todo", fueron algunos de los comentarios.

