"Pa´dentro, la Karen me va a regañar": La particular forma de una gatita en cuidar a unos pollos para que no se escapen

Si bien es cierto los perros pastores son aquellos que tienen ese instinto protector y de guiar al rebaño, esta vez una gata fue el protagonista en cuidar a unos pollos que querían salirse de su caja. La animación en voz desató la risa de miles de internautas en la plataforma china.

"La Karen me va a regañar"

El clip de veintisiete segundos empieza a narrar la misión de una gata por devolver a su caja a un grupo de polluelos que estaban dispuestos a salir. La narración hecha por un humano y que relata lo sucedido, originó la risa de los cibernautas.

"Mi primer día de trabajo. ¡Ahhh! Se salieron los pollos", se escucha decir a la voz en off en la entrada del video. En ese momento agrega, "pa´ dentro, pa´dentro, la Karen me va a regañar". Luego, se ve a la pequeña felina saltar detrás de uno de los pollos. "Métete, métete. Ahora voy por el otro. Ahora tú. Ustedes no se mandan solos", se escucha al narrador.

Finalmente, la gata cumple su misión y va feliz a comer sus croquetas en su platito de color amarillo.

Viral en redes

Este corto fue difundido en Tik Tok por la cuenta @leamosuncuento y se hizo viral. Cuenta con miles de reproducciones, 1.2 millones de reacciones, 7 626 comentarios y 42 mil compartidos.

Sin duda, el contenido presentado desató algunas risas y comentarios. "Qué ternurita me encantó, pa´dentro", "sus saltitos del final", "ese Michi es excelente haciendo sus labores, ni uno se le escapó", "tan bonito trabajando para sus croquetas", "me enamoré", son algunos de los comentarios de los cibernautas en la red social china.

"La Karen": ¿Por qué se le dice así a los dueños de los gatos?

Esta palabra se debe a un caso ocurrido en los EE. UU. El 30 de marzo de 1996 sucedió un incendio en un garaje abandonado. Allí se encontraba una gata llamada Scarlett con sus crías. El bombero del siniestro reportó que la felina hacía de todo para salvar la vida de sus pequeños gatunos, pero uno de ellos falleció.

Luego de ello, la madre y sus crías fueron trasladados hacia una organización protectora de animales llamada "North Shore Animal League" para que los protejan mientras encontraban dueños que se hicieran cargo de ellos.

Este caso fue viralizado en varios canales de televisión y algunas personas tenían interés en adoptar a la hermosa Scarlett. Trasciende que tuvo como 6 mil solicitudes de adopción y entre ellas la cartita de Karen Wellen.

Ella escribió que era la persona adecuada para cuidarla. La ceremonia de adopción fue televisada, lo que capturó mucha audiencia.

Scarlett vivió al lado de "Karen" por doce años. Falleció un 11 de octubre de 2008, dejando un gran vacío en su dueña y miles de personas que siguieron su caso hace muchos años atrás. Por este motivo, es que se conoce como "Karen" a las(los) dueñas(os) de los gatos.