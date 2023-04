"¡Solo deben estudiar, sino se pueden ir!": Directora causa polémica por su discurso

Hace un mes se dio inicio a las clases en distintos países. Muchos directores dieron sus discursos para que los estudiantes y padres de familia puedan conocer las normas a seguir durante el año escolar y evitar inconvenientes y conflictos dentro de sus colegios. Sin embargo, el discurso dado por Olga Narváez, la directora de una escuela llamada Misael Pastrana Borrero de Rivera en Huila, en Colombia, generó controversia en las redes sociales.

El video que circula en distintos medios de comunicación y en Youtube, muestra a la directora indicar las normas que deben seguir los estudiantes para una mejor convivencia. Además, indicó que están prohibidos celulares, piercings, pelos teñidos, largos y, noviazgos dentro de la escuela.

"No se aceptan estudiantes con celulares, no se aceptan estudiantes con cachucha (visera), con suéteres de todos los colores, con pelo largo, ni con pelo de todos los colores ni con piercings. La institución no responde por esos estudiantes", comienza diciendo la directora en el discurso.