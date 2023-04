"Yo también me quedaría callado": Profesora sorprende por peculiar método para mantener a sus alumnos en silencio

31/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Los profesores tienen distintas estrategias y métodos para poder mantener todo en orden en sus clases y hacer que sus alumnos presten atención al tema que tratarán en el día. Es así como un video en TikTok causó sensación entre todos sus seguidores al mostrar la estrategia empleada por Margarita Pla, una profesora de un colegio argentino.

En el video se ve cómo la maestra hace alusión a dos personajes reconocidos del fútbol internacional para llamar la atención de los niños de su clase.

"El que sigue hablando prefiere a Mbappé antes que a Messi", se le escucha exclamar a la profesora para que todos guarden silencio.

Sorprendentemente, su método funcionó y todos los pequeños se quedaron callados, dando a entender que nadie quiere poner a Mbappé por encima de uno de sus jugadores favoritos de Argentina, Lionel Messi.

"Qué gran truco"

El video que ha generado más de 600 reproducciones también provocó la sorpresa de distintos seguidores de la plataforma china, TikTok, así como una polémica entre los fanáticos de ambos jugadores de fútbol.

"Que no te cuenten luego que en algunas escuelas no adoctrinan", "el sistema educativo es adoctrinamiento. Jurar la bandera, formarse en fila y muchas otras que conocemos, son prácticas de educación militar", "el que siga hablando prefiere a Mbappé que a Messi'. Buena estrategia", "yo también me quedaría callado", "necesito la maestra diciendo lo mismo con el Dibu y Courtois", "yo: no lo prefiero, pero el mejor del mundo es francés", "enseñándole de fútbol desde que son chiquitos", fueron algunas de las reacciones.

"Yo hubiese gritado", "Leooo Mesiii", "voy 6to y mi profe nos dijo lo mismo", "siempre el mejor Kylian Mbappé", "como siempre niños prefieren a Messi, los grandes ya saben quién es el goat", "me corto la lengua", "hasta yo me callé", comentaron otros mostrando su favoritismo por uno de los jugadores, en TikTok.

¿Cuánto ganan ambos jugadores?

Kylian Mbappé es el futbolista con un salario más alto de toda la Ligue 1, según el recuento realizado por el diario francés, 'L'Équipe'.

"El delantero francés está en cabeza de los deportistas mejor pagados del mundo tras su renovación el pasado verano con el PSG con 6 millones de euros brutos al mes sin contar las primas".

En segundo lugar, se encuentra el brasileño Neymar que actualmente devengaría 3,6 millones de euros brutos y en tercera posición se encontraría el actual campeón del mundo, Lionel Messi con un salario mensual de 3,3 millones de euros brutos.