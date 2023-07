"Solo pasa en Perusalén": Enfermeros participan en desfile con peculiar 'paciente' en camilla

26/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más sorprendentes e insólitos como el compartido por la cuenta de @Knz963, en la famosa plataforma de TikTok, donde un grupo de jóvenes enfermeros sorprendieron a todos con su peculiar desfile al llevar a una 'paciente', que estaría enferma por el dengue.

Desfile de paciente de dengue

En el material audiovisual, de 6 segundos de duración, se ve el preciso momento en que varios jóvenes lucen sus mejores trajes de enfermeros para formar parte del desfile cívico que se realiza en distintas localidades del Perú, para celebrar la independencia del país.

Tal como se puede apreciar en el clip, un grupo de enfermeros llamó la atención de los cibernautas al trasladar consigo a una paciente que iba dentro de una camilla, que estaba forrado por una malla celeste, que, al parecer, colocaron para protegerla de la picadura de mosquitos y no tenga el dengue, una enfermedad que ha azotado a la mayor parte del país, como en el norte.

Cuando todo parecía ir normal, la 'paciente' se despertó y no dudó en comenzar a saludar al público, quienes comenzaron a reír por la peculiar escena que estaban protagonizando frente a ellos.

¿Qué dijeron los internautas?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó que muchas personas no dudaran en tomar con buen humor la peculiar escena del desfile protagonizada en una amplia avenida.

"Solo pasa en Perusalen", "la paciente: 'Enferma pero jamás sencilla'", "la enfermera en sala: 'Me acuerdo de que teníamos más camillas'", "definitivamente, en Perú no nos aburrimos", "me siento identificada con ese desfile", "y en el hospital quejándose de que no hay más camillas, definitivamente en Perú nunca te aburres", "la paciente: aún estoy con vida, no he muerto", "qué buena la enfermita, con mucha energía", "cuando no te permiten faltar al desfile", "Perú chévere", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

¿Qué es el dengue?

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes Aegypti, que tiene mayor prevalencia en áreas tropicales, pero que este 2023 aumentó en la región norte del Perú por el incremento de las precipitaciones. Según el Minsa, entre los principales síntomas de esta enfermedad son fiebre, malestar general y dolor de cabeza.

De esta manera, el clip que se volvió viral y fue compartido en distintas plataformas como Twitter y Facebook, hizo que muchos aplaudieran la creatividad de los trabajadores de la salud por mostrar a los asistentes del desfile cómo trabajan para erradicar la enfermedad del dengue.