"Solo quería que estén orgullosos de mí": Joven llora durante su graduación al ver que su familia no asistió

Jeric Rivas, un joven de Filipinas, fue el protagonista de un emotivo testimonio tras graduarse de Criminología, el cual se hizo viral en redes y ha dado la vuelta al mundo.

El joven se graduó en La Concepción College, ubicada en la ciudad filipina de San José del Monte. Incluso, los medios locales señalaron que ganó un premio por haber destacado académicamente.

"No pudo contener el llanto por la decepción"

Sin embargo, lo que debió ser un día alegre para Jeric, se transformó en un momento triste, ya que su familia no estaba para acompañarlo en esa ocasión tan especial para él. Debido a ello, no subió a recibir su premio.

"Sentí una mezcla de felicidad y tristeza nuevamente. Miré a la derecha, miré a la izquierda, y en la parte de atrás y en el frente, todo lo que vi fueron caras felices que sonríen. Sentí mis lágrimas caer, me senté al lado. Sentí envidia", escribió Rivas en su publicación realizada en Facebook.

A pesar de sentirse triste, el joven no dudó en expresar algunas palabras para sus padres ausentes en la ceremonia de su graduación: "A mis padres, que no pueden aceptarme en su vida, espero haberlos enorgullecido".

Aunque la historia ocurrió hacia el año 2019, ha sido nuevamente compartida por miles de personas en redes sociales, quienes aún hoy le desean lo mejor en sus proyectos personales.

¿Cómo reaccionaron los internautas en redes sociales?

Como era de esperarse, la publicación realizada en Facebook generó cientos de comentarios realizados por personas que no dudaron en expresar su solidaridad hacia el joven recién graduado que se sintió triste en un día tan importante para él.

El joven quedó devastado al notar que no recibía felicitaciones

"A levantar esos ánimos que tú eres el mejor", "tranquilo que ellos no saben valorarte", "no es justo lo que te hicieron", "tranquilo. Enorgullécete de tus logros", "eres el mejor y ellos no lo saben valorar", "demostraron que no te quieren", "no son tu familia", "ellos se pierden de verte triunfar", "no te dejes derrumbar, tú sigue triunfando a pesar de que no cuentes con el apoyo de tus familiares o amigos", "lograrás mucho si sigues esforzándote y cumpliendo con cada una de tus metas en la vida", "tus seres queridos quizás tuvieron alguna buena razón para no llegar a tu graduación", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en redes sociales.