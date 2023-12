"Somos internacionales": Operativo policial con Papa Noel al mando llegó hasta Holanda

26/12/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El operativo policial realizado en Huaral en épocas navideñas ha sido tendencia mundial. Es así como, la exitosa captura de una banda criminal vendedora de estupefacientes al mando de Papa Noel llegó hasta las pantallas de televisión de Holanda.

"Del Perú para el mundo"

El clip viral titulado: "Perú siendo noticia en los Países Bajos por la operación Santa" le pertenece a la cuenta @daveyshendy98 y nos muestra la reacción de un extranjero al observar la curiosa escena del 'combazo de Santa' a la puerta de la vivienda de los facinerosos.

El operativo policial más creativo en estos últimos días ha sido tan admirado que hasta ha salido en medios de comunicación internacionales. Las singulares imágenes, donde se ve a un efectivo policial derribando una puerta para dar con una organización criminal que aterraba a los ciudadanos de Huaral ha dado qué hablar fuera de tierras peruanas.

Según las imágenes compartidas, un joven de polera beige hace su ingreso a la sala donde se encontraba encendido su televisor. Es en ese momento que ve la viral escena donde el hombre rojiblanco de barba blanca, con comba en mano, tira abajo la cerradura del portal de una vivienda.

Seguidamente, se observa que los miembros de la PNP se pónen a verificar las sustancias halladas en dicho lugar y posteriormente a 'Santa' dentro de una oficina junto a otros agentes policiales.

El corto ha logrado aceptación en la comunidad de cibernautas, ya que ha conseguido 176.6 mil reproducciones en tan solo un día de haber sido difundido.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse, el material audiovisual de nueve segundos de duración se hizo tendencia rápidamente en la plataforma asiática, por lo que hasta el momento cuenta con 26.1 mil me encantas, 164 comentarios y 1768 guardados.

Las reacciones ante este momento épico fueron diversas: "Esta noticia dio la vuelta al mundo, lo he visto en inglés, italiano, filipino y no sé cuántos idiomas más", "hasta en Japón salió esa noticia", "somos muy random", "ese es mi Perú", "en España también salió", "yo lo vi en Alemania y Dinamarca", "ese Santa está en todas", "Perú nunca te aburres", "mi país, mi país", "Perú tendencia", "ahora ya no aplica el 'imagina ser de Europa y perderte esto'", "en Suecia también salió", "Perú siendo iconic".

De esta manera, el operativo policial realizado en Huaral con Papa Noel al mando se hizo tendencia en el mundo y más específicamente en Holanda donde un joven se puso contento al ver este hecho.