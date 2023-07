¡Sorprendió a todos! Madre se lleva las salsas de una pollería en bolsa y se vuelve viral

En un día común en un restaurante local, los clientes y empleados fueron testigos de un acontecimiento inusual y divertido que los dejó sorprendidos y riendo a carcajadas. Una madre ingeniosa demostró su creatividad y astucia al encontrar una forma única de llevarse las salsas en su bolsa.

Todo comenzó cuando la mujer, acompañada de sus hijos, decidió ordenar algunas deliciosas porciones de pollo en el restaurante. Mientras esperaban su pedido, la madre observó las pequeñas sobrecitos de salsa que se encontraban en un mostrador cercano. En ese momento, una brillante idea cruzó por su mente: ¿por qué no llevarse algunas salsas extra para disfrutar en casa?

Sin pensarlo dos veces, la madre sacó una bolsita de su cartera y comenzó a verter cuidadosamente los sobrecitos de salsa en su interior. Con una destreza impresionante, logró esconderlos discretamente mientras nadie se percataba de su travesura.

Cabe señalar que el video ha acumulado más de 140 mil reproducciones y ha generado divertidos comentarios en la comunidad de la red social china.

La usuaria @aleeyz8, quien supuestamente es su hija, compartió el video que rápidamente se volvió viral. La joven tiktoker tomó el momento con humor y elogió las habilidades de su madre, generando risas entre los espectadores.

El método peculiar de la madre para llevarse las salsas de la pollería desató una ola de risas y comentarios entre los internautas. Algunos sugerían que la mujer merecía un premio por su astucia, mientras que otros la felicitaban por su capacidad para aprovechar al máximo su comida.

"Esa no la sabia. A comprar bolsitas para el ají de pollería", "Llevaré mi bolsita para la vinagreta", "Yo solo lo hacía con la gaseosa", "Yo lo hago y de yapa me traigo lo que sobra de la gaseosa", "Esa mayonesa solo dura un día", "Acá nada se desperdicia" "Jajaja dicen que Roche y en la casa están pidiendo sus cremas" , "Yo me llevo las sobras en bolsa para mi perro", fueron algunos de los comentarios por parte de los internautas en la publicación.